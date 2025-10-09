Museu do Futebol inaugura exposição '¡Cancha Brava! Futebol Sudamericano en disputa' e celebra a paixão pelo esporte

O Museu do Futebol cruza as fronteiras brasileiras e mergulha no universo do futebol sul-americano para compartilhar e discutir a história dos países que compõem a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). A nova exposição temporária, ``Cancha Brava! Futebol Sudamericano en disputa´´, convida o público a vivenciar não apenas as conquistas e confrontos dentro de campo, mas também a paixão arrebatadora que move os sul-americanos, seus conflitos e contradições, tornando o futebol uma das manifestações culturais mais marcantes do continente.
A exposição será aberta ao público no dia 17 de outubro (sexta) e para convidados no dia anterior, 16 (quinta), às 19h. Caso tenha interesse em participar, entre em contato conosco. Localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
A curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula propõe um percurso histórico, político e poético, pelo subcontinente a partir do futebol, explorando instalações audiovisuais, paisagens sonoras, experiências interativas, fotografias e obras de arte – muitas produzidas com exclusividade para a exposição. A exposição conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú; e com apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto, Zanchetta e Sabesp - todas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet.
SERVIÇO
¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
De 17 de outubro de 2025 a 5 de abril de 2026
Saiba mais: www.museudofutebol.org.br
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
