Rodolfo pede união para São Bernardo conquistar o acesso na última rodada dos quadrangulares decisivos da Série C

O São Bernardo segue vivo na luta pelo acesso à Série B. No último domingo (5/10), o Tigre do Grande ABC venceu o Caxias por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio. Com isso, entrou na zona de classificação antes da última rodada do quadrangular final da Série C.
Artilheiro e presente em todos os 24 jogos do Bernô no campeonato, Rodolfo valoriza o triunfo.
``Foi uma vitória construída com o trabalho e dedicação de todos, fundamental para buscarmos o nosso objetivo. O grupo está de parabéns por esse grande resultado´´, avaliou o atacante, autor de quatro gols nesta Série C.
O São Bernardo chega na última rodada dependendo apenas de si para subir de divisão. O duelo decisivo será diante do Londrina, fora de casa. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado (11), às 17h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).
Com acesso recente na carreira — em 2022, quando conquistou a Série B pelo Cruzeiro — Rodolfo projeta a rodada final da Série C.
``Nesse momento, cada detalhe faz diferença. É hora de manter o foco, jogar com inteligência e acreditar no trabalho que nos trouxe até aqui. O grupo está unido e quer muito conquistar o acesso´´, concluiu o jogador.
Fonte: AV - Foto: Janes Carvalho / São Bernardo
