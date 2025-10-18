Flamengo x Palmeiras: estudo revela quem gasta melhor para ser o campeão brasileiro de 2025

Estar no topo do futebol brasileiro custa um preço e não é barato. Dependendo dos acertos e dos erros de uma diretoria, esse valor pode ser maior ou menor. Levantamento do Bolavip Brasil apurou quanto está custando cada ponto conquistado por Palmeiras e Flamengo numa temporada em que os dois times disputam pau a pau o título do Brasileirão e da Libertadores.
E descobriu que o Flamengo gasta 33% mais para conquistar um ponto. Em outras palavras, o Palmeiras tem gastado melhor seu dinheiro do que o Flamengo.
Cada ponto conquistado pelo Flamengo na temporada custou até o momento R$ 2,19 milhões. Já o Palmeiras gastou R$ 1,64 milhão com cada ponto que somou em 2025. Foram considerados todos os pontos conquistados até a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em todas as competições, e também os gastos com os salários do elenco até o momento, de acordo com as informações do site especializado “Capology”.
Para se ter uma ideia de como ambos gastam muito para estar no topo, Flamengo e Palmeiras gastam com salários em média 61% a mais do os outros 18 times da Série A do Campeonato Brasileiro.
Flamengo gasta mais com volantes e meias; Palmeiras, com atacantes
A distribuição da folha salarial por setores do campo de Flamengo e Palmeiras revela prioridades diferentes dos dois clubes na hora de montar seus elencos. O Flamengo, por exemplo, reserva 43% da sua folha salarial para atacantes. Já o Palmeiras, impressionantes 62%. Mas a diferença de gols marcados em 2025 é praticamente nula entre as equipes: 111 gols rubro-negros em 61 partidas e 112 gols alviverdes em 62.
Ajuda a explicar a isso a diferença de investimento no meio de campo, setor que também contribui muito para os gols. O Flamengo gasta 26% de sua folha para manter jogadores como Jorginho, Saul e Arrascaeta no setor. Já o Palmeiras reserva apenas 8% de sua folha para os atletas do meio de campo, número que era ainda menor antes da contratação de Andreas Pereira na janela do meio de ano.
Para se defender, Flamengo e Palmeiras gastam proporcionalmente o mesmo. O rubro-negro reserva 31% de sua folha salarial para goleiros, laterais e zagueiros. Já o Palmeiras gasta 30%. A performance defensiva do time de Filipe Luís é um pouco superior: são 35 gols sofridos em 61 jogos. Já a equipe de Abel Ferreira foi vazada 47 vezes em 62.
Cada time tem três jogadores entre os dez maiores salários do Brasil
Atualmente, Flamengo e Palmeiras dominam o ranking dos dez maiores salários do futebol brasileiro. Andreas Pereira chegou com o segundo maior vencimento, atrás apenas do atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians. Em terceiro lugar está Samuel Lino, do Flamengo. Em quarto aparece Vitor Roque, do Palmeiras, e em quinto Paulinho, também do alviverde. Vale destacar que o jogador, contratado junto ao Atlético Mineiro, disputou apenas 16 jogos na temporada, por causa de lesões.
Yuri Alberto, do Corinthians, tem o sexto maior salário do Brasil. Em seguida, vêm dois jogadores do Flamengo, Saúl, em sétimo, e Jorginho, em oitavo. Gabigol, do Cruzeiro, e Oscar, do São Paulo, fecham o ranking dos dez maiores salários do futebol brasileiro.
