Série A3 do Paulistão em 2026 segue com a fórmula de sempre: 16 clubes, turno único e mata-matas entre os 8 primeiros

O Paulistão A3 de 2026 terá a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. Os detalhes da competição foram definidos em reunião do Conselho Técnico na tarde desta quinta-feira, 16 de outubro, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. Todas as partidas serão transmitidas no canal do Paulistão, no YouTube.
Desta maneira, as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando as 8 melhores ao mata-mata. Quartas, semi e finais serão decididas em jogos de ida e volta, com as equipes de melhores campanhas mandando o segundo jogo em seus domínios. Em caso de empate no placar agregado, as decisões serão nos pênaltis.
O Paulistão A3 de 2026 tem início marcado para 25 de janeiro e a decisão está prevista para 26 de abril. Campeão e vice conquistam o acesso à Série A2 do Paulistão em 2027, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas ao Paulistão A4.
As equipes poderão inscrever 26 atletas na Lista A, enquanto os atletas da Lista B tem inscrições ilimitadas.
Participam da competição as seguintes equipes:
Portuguesa Santista (Santos - rebaixada na A2 em 2025)
Rio Claro (rebaixado na Série A2 em 2025)
Marília
Rio Branco (Americana)
Desportivo Brasil (Porto Feliz)
União São João (Araras)
Catanduva
Itapirense (Itapira)
Rio Preto
União Suzano
XV de Jaú
Francana (Franca)
EC São Bernardo
Bandeirante (Birigui)
União Barbarense (campeão da A4 em 2025) - mascote acima
Paulista (vice-campeão da A4 em 2025)
