sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Silvinho Canuto é o novo treinador do Taquaritinga na Série A4


O Clube Atlético Taquaritinga anunciou oficialmente nesta sexta-feira (24/10) a chegada de Silvinho Canuto como novo comandante da equipe para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4. Seu último clube no futebol paulista foi o Oeste, que o demitiu na primeira fase da Copa Paulista.

Natural do Paraná, Silvinho possui uma trajetória sólida no futebol brasileiro, com passagens por Londrina, Maringá, Monte Azul, Oeste e FC Cascavel. Com ampla experiência como treinador principal, auxiliar técnico e coordenador de base, ele chega ao CAT trazendo conhecimento e um perfil moderno de trabalho.


Entre seus destaques estão: participação no acesso do Londrina à Série B do Brasileiro
Melhor técnico da Copa Paulista 2024, após grande campanha com o Monte Azul

Cheio de energia e foco em resultados, Silvinho Canuto chega motivado para liderar o Leão em mais uma temporada de desafios e grandes expectativas!

