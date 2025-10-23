Moacir Júnior vai comandar o Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista

O Oeste, que não é mais um clube da cidade de Barueri, onde foi desalojado, inclusive do seu Centro de Treinamentos pela Prefeitura, já se fixou na cidade vizinha de Osasco. E, apesar de manter em segredo os seus planos para disputar o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, já tem um novo comandante: Moacir Júnior, que nesta temporada esteve trabalhando no São José (foto).
A informação exclusiva da contratação de Moacir Júnior pela diretoria do Oeste foi divulgada no programa TH + Esportes, da TV Thathi de Ribeirão Preto, pelo apresentador Jorge Vinícius, nesta quinta-feira (23/10).
A temporada de 2025 do Oeste não foi nada boa. A equipe, quando tinha sede na cidade de Itápolis, chegou a ser campeã da Série C do Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, mas faz tempo que deixou de brigar por títulos desde a sua transferência para Barueri.
Na Série A2 deste ano, o Oeste não conseguiu classificação para a segunda fase, ou seja, não teve força para ficar entre os oito primeiros colocados. Terminou na 10ª posição na tabela de classificação, com 20 pontos somados em 15 jogos. Fez 14 gols e sofreu 16. Lelé foi o treinador.
Já na Copa Paulista, o Oeste trocou de comando. Saiu Lelé após o término da Série A2 e assumiu Silvinho Canutto, que durou pouco tempo no cargo. A má campanha no início fez a diretoria substituí-lo por Marcondes Paiva, do Sub 20 do Rubrão.
Na primeira fase da Copa Paulista, no Grupo 4, com seis integrantes, o Oeste conseguiu ficar entre os quatro primeiros colocados, se classificação para o mata-mata das oitavas de final na terceira posição, com 14 pontos em 10 jogos. Foram quatro vitória, dois empates e quatro derrotas, com oito gols marcados e 10 sofridos.
No primeiro mata-mata das oitavas de final, o Oeste perdeu em Osasco para a Portuguesa Santista. Porém, no duelo de volta, em Santos, ganhou por 2 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa Paulista.
Mas, apesar do embalo, nas quartas de final o Oeste encarou o XV de Piracicaba, que depois virou o campeão, e perdeu as duas partidas: 1 a 0 para o XV em Osasco e 2 a 0 para o XV em Piracicaba.
