Muriel vibra com acesso emocionante do Náutico à Série B

Goleiro foi um dos grandes nomes da campanha do Timbu, que retorna à segunda divisão após três anos
O Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E a noite de sábado (11/10) ficará marcada para sempre na memória do goleiro Muriel, um dos protagonistas da campanha do acesso. Diante de um estádio dos Aflitos lotado, o Timbu venceu o Brusque, por 2 a 1, com gol do acesso aos 42 minutos do segundo tempo. E ainda contou com um pênalti anulado para o adversário nos acréscimos, em um final de pura emoção.
O cenário era dramático: o Náutico precisava não apenas dos três pontos, mas também de um tropeço do Guarani no Derby Campineiro contra a Ponte Preta. E o roteiro perfeito se concretizou: vitória alvirrubra nos Aflitos e a derrota do Bugre garantiram a festa.
``Esse é um daqueles dias inesquecíveis. Esse grupo merecia demais. A gente trabalhou muito duro durante o ano inteiro e sabíamos que poderíamos alcançar o nosso objetivo, que era o de ir para a Série B. E todo mundo acreditou e lutou até o fim. Poder participar e ver o torcedor invadindo o gramado dos Aflitos é uma emoção que não dá pra explicar. Estou muito feliz por fazer parte desse capítulo dessa brilhante história do clube´´, celebrou Muriel.
|Timbu subiu!!!!!!
Em sua primeira temporada com a camisa do Náutico, Muriel se firmou como um dos pilares do time: disputou 34 partidas e sofreu apenas 25 gols. Na Série C, foram 21 jogos e 10 tentos sofridos, números que reforçam sua segurança e regularidade ao longo da campanha.
Assim como no acesso de 2019, uma multidão alvirrubra tomou conta do estádio e correu para o gramado logo após o fim da partida, transformando os Aflitos em um verdadeiro mar vermelho e branco de celebração.
``O Náutico tem uma história muito linda e conta com torcida gigante e apaixonada. Ver essa festa é o que faz tudo valer a pena. Vamos comemorar, mas já pensando em fazer um grande ano na Série B para levar o clube de volta à elite do futebol nacional´´, completou o goleiro.
Foto: Gabriel França / CNC - Fonte: Triple
Nenhum comentário:
Postar um comentário