Perto do rebaixamento, Amazonas demite Márcio Zanardi. São 25 trocas em comissões técnicas em 34 rodadas da Série B

Só um milagre evita o rebaixamento do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba, pela 34ª rodada, a equipe amarga a 19ª e penúltima colocação na tabela de classificação, com 32 pontos, cinco a menos do que o Athletic-MG, o 16º e primeiro fora da zona da degola, faltando 12 pontos em disputa.
Praticamente desistindo das chances mínimas de permanecer na Série B, a diretoria do Amazonas deicidiu nesta quarta-feira (29/10) demitir o técnico Márcio Zanardi (foto acima, ainda no comando do São Bernardo). Os auxiliares Bebeto Sauthier e Caco Espinoza, assim como o preparador físico Samir Omeiri, também deixaram a popular Onça Pintada.
O amadorismo foi a tônica do trabalho do Amazonas em 2026. O maior exemplo é que na Série B, Eduardo Barros, atualmente no Cuiabá, também na Série B, iniciou a caminhada da Onça Pintada na competição nacional. E foi o primeiro treinador a cair.
Após demitir Eduardo Barros, o Amazonas contratou Guilherme (foto acima), campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com o Velo Clube, da cidade de Rio Claro, onde, neste ano, fez brilhante Paulistão e garantiu vaga na Série D do Brasileiro de 2026.
Guilherme teve o mesmo destino de Eduardo Barros. E quem chegou foi Márcio Zanardi, que tinha feito péssimo trabalho no Botafogo, de Ribeirão Preto, na Série B, deixando a equipe ameaçada pelo rebaixamento.
Assim como aconteceu no Botafogo, o trabalho de Márcio Zanardi não surtiu efeito no Amazonas. E, antes da imininente queda, o treinador foi demitido. A diretoria não avisou se vai contratar um novo treinador, já pensando em 2026, ou se vai terminar a temporada com algum interino.
Apenas quatro clubes, em 34 rodadas da Série B, não trocaram de treinador: o líder Coritiba (Mozart), a vice-líder Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo), o CRB (Eduardo Barroca) e o Volta Redonda (Rogèrio Corrêa).
CONFIRA A DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:
1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme
2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann
3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista
4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias
5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal
6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte
7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira
8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira
9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira
10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes
11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex
12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi
13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda
14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra
15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim
16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros
17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira
18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes
19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu e chegou Claudinei Oliveira
20) REMO: Antônio Oliveira caiu e chegou Guto Ferreira
21) AVAÍ: Jair Ventura pediu demissão e chegou Vinícius Bergantin
22) VILA NOVA: Paulo Turra caiu e chegou Umberto Louzer
23) BOTAFOGO: Allan Aal caiu e assumiu o auxiliar Ivan Izzo
24) GOIÁS: Vágner Mancini caiu e chegou Fábio Carille
25) AMAZONAS: Márcio Zanardi foi demitido
