Perto do rebaixamento, Amazonas demite Márcio Zanardi. São 25 trocas em comissões técnicas em 34 rodadas da Série B


Só um milagre evita o rebaixamento do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba, pela 34ª rodada, a equipe amarga a 19ª e penúltima colocação na tabela de classificação, com 32 pontos, cinco a menos do que o Athletic-MG, o 16º e primeiro fora da zona da degola, faltando 12 pontos em disputa.

Praticamente desistindo das chances mínimas de permanecer na Série B, a diretoria do Amazonas deicidiu nesta quarta-feira (29/10) demitir o técnico Márcio Zanardi (foto acima, ainda no comando do São Bernardo). Os auxiliares Bebeto Sauthier e Caco Espinoza, assim como o preparador físico Samir Omeiri, também deixaram a popular Onça Pintada.

O amadorismo foi a tônica do trabalho do Amazonas em 2026. O maior exemplo é que na Série B, Eduardo Barros, atualmente no Cuiabá, também na Série B, iniciou a caminhada da Onça Pintada na competição nacional. E foi o primeiro treinador a cair.


Após demitir Eduardo Barros, o Amazonas contratou Guilherme (foto acima), campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com o Velo Clube, da cidade de Rio Claro, onde, neste ano, fez brilhante Paulistão e garantiu vaga na Série D do Brasileiro de 2026.

Guilherme teve o mesmo destino de Eduardo Barros. E quem chegou foi Márcio Zanardi, que tinha feito péssimo trabalho no Botafogo, de Ribeirão Preto, na Série B, deixando a equipe ameaçada pelo rebaixamento.

Assim como aconteceu no Botafogo, o trabalho de Márcio Zanardi não surtiu efeito no Amazonas. E, antes da imininente queda, o treinador foi demitido. A diretoria não avisou se vai contratar um novo treinador, já pensando em 2026, ou se vai terminar a temporada com algum interino.

Apenas quatro clubes, em 34 rodadas da Série B, não trocaram de treinador: o líder Coritiba (Mozart), a vice-líder Chapecoense (Gilmar Dal Pozzo), o CRB (Eduardo Barroca) e o Volta Redonda (Rogèrio Corrêa).



CONFIRA A DANÇA DOS TREINADORES NA SÉRIE B:


1) AMAZONAS: Eduardo Barros caiu e chegou Guilherme

2) ATHLETICO: Maurício Barbieri caiu e chegou Odair Hellmann

3) CRICIÚMA : Zé Ricardo caiu e chegou Eduardo Baptista

4) ATLETICO-GO: Cláudio Tencati caiu e chegou Fábio Mathias

5) BOTAFOGO: Márcio Zanardi caiu e chegou Allan Aal

6) ATHLETIC-MG: Roger caiu e chegou Rui Duarte

7) AMÉRICA-MG: William Batista caiu e chegou Enderson Moreira

8) PAYSANDU: Luizinho Lopes caiu e chegou Claudinei Oliveira

9) REMO: Daniel Paulista pediu demissão e chegou Antônio Oliveira

10) VILA NOVA: Rafael Lacerda caiu e chegou Luizinho Lopes

11) OPERÁRIO: Bruno Pivetti caiu e chegou Alex

12) AMAZONAS: Guilherme caiu e chegou Márcio Zanardi

13) ATLÉTICO-GO: Fábio Mathias caiu e chegou Rafael Lacerda

14) VILA NOVA: Luizinho Lopes caiu e chegou Paulo Turra

15) AMÉRICA-MG: Enderson Moreira caiu e chegou Alberto Valentim

16) CUIABÁ: Guto Ferreira caiu e chegou Eduardo Barros

17) NOVORIZONTINO: Umberto Louzer caiu e chegou Enderson Moreira

18) PAYSANDU: Claudinei Oliveira caiu e chegou Márcio Fernandes

19) FERROVIÁRIA: Vinícius Bergantin caiu e chegou Claudinei Oliveira

20) REMO: Antônio Oliveira caiu e chegou Guto Ferreira

21) AVAÍ: Jair Ventura pediu demissão e chegou Vinícius Bergantin

22) VILA NOVA: Paulo Turra caiu e chegou Umberto Louzer

23) BOTAFOGO: Allan Aal caiu e assumiu o auxiliar Ivan Izzo

24) GOIÁS: Vágner Mancini caiu e chegou Fábio Carille

25) AMAZONAS: Márcio Zanardi foi demitido

