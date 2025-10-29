Juninho chega a 12 participações em gols na Série B pela Ferroviária

No último domingo (26/10), a Ferroviária arrancou empate contra o Vila Nova/GO, fora de casa, após estar perdendo por 2 a 0. Com gols de Juninho e Carlão, a equipe comandada por Claudinei Oliveira somou um ponto importante na luta pela permanência na Série B.
``Feliz por ter ajudado minha equipe em mais um desafio difícil na competição. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas seguimos buscando alcançar nosso objetivo. O grupo está focado e motivado em terminar a temporada com essa meta da permanência atingida´´, revelou Juninho.
Com o gol marcado no último confronto, Juninho chegou a marca de 12 participações em gols na Série B do Brasileiro. O meia anotou seis gols e contribuiu com mais seis assistências até o momento, sendo o segundo o jogador com mais momentos decisivos na equipe.
``Eu venho trabalhando forte desde o começo da temporada para ajudar a Ferroviária em todos os momentos em que estiver em campo. É minha segunda temporada consecutiva aqui e todos sabem o carinho que tenho pelo clube desde a minha primeira passagem, em 2017´´, finalizou o jogador, que acumula 10 gols na temporada.
A próxima decisão da Ferroviária na competição será na sexta-feira (31), às 21h35, contra o Criciúma, na Fonte Luminosa.
Foto: Divulgação / Ferroviária - Fonte: AV
