Após levar Primavera ao Paulistão e Copa do Brasil, Fernando Marchiori pede demissão para comandar o Caxias-RS

A temporada de 2025 do Primavera, da cidade de Indaiatuba, foi fantástica. Depois de 98 anos de fundação, o tradicional Fantasma foi vice-campeão da Série A2 e garantiu o inédito acesso à Primeira Divisão em 2026. No segundo semestre, após o vice-campeonato da Copa Paulista, a equipe também buscou outra vaga inédita: Copa do Brasil.
Mesmo com tanto sucesso em 16 meses no comando do Primavera, o técnico Fernando Marchiori resolveu buscar novos desafios. Na última segunda-feira (27/10), ele pediu demissão do comando do Fantasma de Indaiatuba para trabalhar em outro estado. Vai para o Rio Grande do Sul, onde será o treinador do Caxias no Capeonato Gaúcho e na Série C do Brasileiro.
Em suas redes sociais. embora todo mundo saiba que o salário aumentou em quase 50% em relação ao que ganhava no Primavera, Fernando Marchiori preferiu apenas agradecer.
``É dia de agradecer por toda a temporada onde o Primavera atingiu os objetivos: o acesso para a temporada 2026 na Série A1 do Campeonato Paulista e a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, feitos históricos e inéditos na vida do clube. Deu tudo certo. Obrigado a todos que apoiaram o time. Agora é momento de me preparar para novos desafios na carreira´´, afirmou o vitorioso treinador.
Além de Fernando Marchiori, também deixaram o Primavera o auxilia-técnico Carlos Azevedo, o preparador de goleiros Carlão e o preparador físico Tiago Novato. A diretoria do Primavera, que pretende anunciar o mais rápido possível o nome do novo comandante para a temporada de 2026, agradeceu os feitos do agora ex-treinador.
``Queremos desejar sucesso ao treinador Fernando Marchiori e agradecer pelo trabalho realizado no Fantasma. Seguimos com o propósito e os desafios da temporada 2026, já que o Primavera irá disputar pela primeira vez a Série A1 no futebol paulista e a Copa do Brasil, a primeira competição nacional na história do time´´, avisou em suas redes sociais..
Nenhum comentário:
Postar um comentário