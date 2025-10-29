Rivaldo: "Fiquei muito feliz com título da Ponte Preta"

A Ponte Preta conquistou no último fim de semana seu primeiro título nacional de sua história. O caneco inédito foi o Campeonato Brasileiro Série C. Sem figurar na Série A desde 2018, a Macaca empatou o primeiro jogo em 0 a 0 contra o Londrina e venceu no Moisés Lucarelli por 2 a 0, conquistando a terceira divisão nacional, garantindo acesso à Série B em 2026.
Em entrevista exclusiva à Betfair, o embaixador Rivaldo celebrou o inédito título nacional da Ponte Preta, destacando a importância da conquista histórica após 125 anos de espera do torcedor pontepretano.
Ex-jogador de Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e São Caetano, Rivaldo afirma que gostou bastante do triunfo do time campineiro.
``Fiquei muito feliz com esse título. Era algo que os torcedores esperavam há muito tempo. A Ponte sempre chegava perto e não conseguia, e agora conquistou esse campeonato relevante´´, parabenizou o pentacampeão.
O ex-jogador ressaltou a tradição e a grandeza do clube campineiro, afirmando que o troféu representa um passo importante rumo a novos desafios, como o Paulistão e a busca pelo acesso à Série A em 2027
``É um título importante, que dá força para disputar bem o Paulistão e Série B no ano que vem, buscando o acesso à primeira divisão nos próximos anos. A Ponte é grande, tradicional, respeitada no futebol brasileiro. Tenho certeza de que logo vai voltar à primeira divisão e conquistar títulos ainda mais importantes. A Série C é importante, mas a equipe vai conseguir outros títulos ainda mais relevantes. A Ponte Preta tem muita tradição, e fiquei muito feliz por essa conquista´´, concluiu Rivaldo.
