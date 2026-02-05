quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Série A3: Catanduva e Rio Claro dividem liderança após 4ª rodada. Briosa não é mais 100%% e caiu para 3ª posição, enquanto Rio Preto entra no G8
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
