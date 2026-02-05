Com 20 gols em 22 jogos, Carlos Vinícius é sétimo melhor goleador do mundo desde estreia pelo Grêmio

Carlos Vinícius está imparável desde que foi contratado pelo Grêmio. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que desde o dia 10 de agosto de 2025, quando estreou pelo time de Porto Alegre, ele subiu ao patamar dos melhores atacantes do futebol mundial na atualidade
Considerando sua média de gols desde a estreia até a vitória de quarta-feira (4/2) sobre o Botafogo por 5 a 3, pela segunda rodada do Brasileirão, Carlos Vinícius é o sexto melhor goleador do mundo, atrás de gente como Mbappé e Haaland e superando ninguém menos do que Cristiano Ronaldo.
Foram contabilizados todas as partidas disputadas por jogadores em atividade nas ligas de primeira divisão dos seguintes países: Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, Turquia, Arábia Saudita, Argentina, México, MLS (Estados Unidos e Canadá) e Brasil.
Todos os jogos por clubes e seleções entre 10 de agosto de 2025 e 4 de fevereiro de 2026 foram incluídos no levantamento. Carlos Vinícius tem média de 0,9 gol por partida pelo Grêmio
Carlos Vinícius marcou três vezes na vitória do Grêmio sobre o Botafogo e chegou a 20 gols pelo time de Porto Alegre em 22 partidas. Isso dá uma média de 0,9 gol por jogo.
O melhor goleador do mundo neste momento é o francês Mbappé, com incríveis 42 gols em 34 partidas, média de 1,2 gol por jogo.
Quando comparado a Cristiano Ronaldo, o atacante do Grêmio vive fase melhor. Mesmo com o português engajado na corrida pelo milésimo gol na carreira, ele tem média de 0,85 gol por partida desde 10 de agosto até agora.
Os melhores goleadores do mundo desde a estreia de Carlos Vinícius pelo Grêmio:
1 - Mbappé (Real Madrid) - 1,23 gol por partida
2 - Kane (Bayern de Munique) - 1,1 gol por partida
3 - Quiñones (Al-Qadisiyah) - 1,05 gol por partida
4 - Messi (Inter Miami) - 1,04 gol por partida
5 - Haaland (Manchester City) - 1 gol por partida
6 - Bouanga (Los Angeles FC) - 1 gol por partida
7 - Carlos Vinícius (Grêmio) - 0,9 gol por partida
8 - Toney (Al Ahli) - 0,89 gol por partida
9 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 0,85 gol por partida
10 - Surridge (Nashville SC) - 0,84 gol por partida
Carlos Vinícius é, de longe, melhor goleador brasileiro na atualidade
Aos 30 anos, Carlos Vinícius alcançou no Grêmio os holofotes que nunca teve antes no futebol brasileiro graças a uma média de gols bem superior a de qualquer outro jogador nascido no país.
Igor Thiago, brasileiro que defende o Brentford, da Inglaterra, é quem chega mais perto, com média de gols de 0,68 por partida. Kaio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, tem menos gols que Carlos Vinícius desde sua estreia pelo Grêmio. O atacante do Cruzeiro tem média de 0,54 gol por partida.
1 - Carlos Vinícius (Grêmio) - 0,9 gol por partida
2 - Igor Thiago (Brentford) - 0,68 gol por partida
3 - Endrick (Lyon) - 0,62 gol por partida
4 - Marcos Leonardo (Al Hilal) - 0,58 gol por partida
5 - Kaio Jorge (Cruzeiro) - 0,54 gol por partida
6 - Raphinha (Barcelona) - 0,54 gol por partida
7 - Vitor Roque (Palmeiras) - 0,53 gol por partida
8 - Rayan (Bournemouth) - 0,51 gol por partida
9 - Willian José (Bahia) - 0,46 gol por partida
10 - João Pedro (Chelsea) - 0,34 gol por partida
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Foto: Crédito: Agif / Alamy
Nenhum comentário:
Postar um comentário