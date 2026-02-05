Comitê Jovem do Museu do Futebol cria audioguia acessível e inclusivo

Com marchinhas, ritmos brasileiros e ações educativas, programação carnavalesca convida o público a celebrar a folia na área externa do Museu
O que adolescentes têm a dizer sobre o futebol e sua história e por que isso interessa a visitantes de todas as idades? A resposta agora pode ser ouvida no Museu do Futebol. Lançado em 2025, o audioguia Comitê Jovem foi inteiramente desenvolvido por estudantes que participaram de todas as etapas de criação do projeto, em uma iniciativa inusitada que coloca o olhar da nova geração a serviço da experiência de visitação do público em geral.
A partir de suas vivências e reflexões, os jovens propõem novas leituras sobre o acervo e as narrativas do futebol. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Ao longo de 2025, os seis jovens selecionados participaram de um processo formativo extenso, que envolveu encontros presenciais e atividades remotas, visitas educativas, exercícios de roteirização e reflexões sobre linguagem, acessibilidade e experiência do visitante.
A metodologia adotada priorizou a escuta ativa e a troca, permitindo que os participantes relacionassem os conteúdos do museu às suas próprias memórias, referências culturais e trajetórias pessoais.
Como parte da preparação, o grupo realizou uma visita técnica ao Museu do Ipiranga para analisar audioguias já existentes, aprofundando o debate sobre narrativas sonoras e inclusão. A partir dessas experiências, os jovens definiram os conteúdos do Museu do Futebol que desejavam abordar e construíram coletivamente os textos do audioguia, garantindo diversidade de temas e perspectivas.
O processo culminou na gravação das falas em estúdio, realizada com o suporte da empresa Inclusive Acessibilidade. A direção de voz ficou a cargo da dubladora Ana Paula Cadamuro, que acompanhou os jovens durante a gravação, respeitando suas identidades vocais e assegurando qualidade técnica ao material final. Todo o conteúdo foi criado, narrado e protagonizado pelos próprios integrantes do Comitê Jovem.
O audioguia foi lançado em outubro do ano passado e passou a integrar o circuito de visitação do museu por meio de QR Codes instalados nos espaços expositivos. Após o lançamento, o material permanece disponível ao público geral, com atenção especial a adolescentes e jovens visitantes.
Com o audioguia Comitê Jovem, o Museu do Futebol reforça seu compromisso com práticas educativas inovadoras, inclusivas e participativas, aproximando o museu das realidades contemporâneas da juventude e reconhecendo os jovens não apenas como público, mas como produtores de cultura e conhecimento.
Sobre o Comitê Jovem
Criado em 2022, o Comitê Jovem é uma iniciativa do Museu do Futebol que promove a participação ativa de adolescentes nos processos de criação da instituição, incorporando o olhar da juventude ao desenvolvimento de conteúdos e experiências culturais. Selecionados por meio de edital, os integrantes participam de visitas, trocas com as equipes do museu e atividades formativas que os orientam na elaboração de propostas voltadas a tornar museus e exposições mais atrativos para outros jovens, como guias e materiais educativos.
Ao colaborar diretamente com a instituição, o Comitê contribui com novas linguagens, ideias e perspectivas, fortalecendo a representatividade do público adolescente no espaço museal. Com quatro edições realizadas e 22 jovens participantes até o momento, o projeto já gerou resultados concretos, como a criação e gravação de um audioguia desenvolvido integralmente pelos integrantes, reafirmando o protagonismo juvenil e a escuta ativa como caminhos para aproximar adolescentes da vida cultural.
Inscrições abertas para 2026
Para a edição deste ano, as inscrições abertas. Seis adolescentes de 16 a 18 anos serão selecionados anos para participar de atividades híbridas ao longo de seis meses. Os participantes selecionados receberão uma bolsa-auxílio total de R$ 3.900,00 e terão a missão de desenvolver conteúdos e propostas voltadas ao público adolescente, incluindo a elaboração de um guia com dicas para tornar museus e exposições mais atrativos para essa faixa etária.
As inscrições estão abertas até 27 de março e podem ser feitas gratuitamente no link disponível no Edital.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
