Copa do Mundo de 2026 coloca Canadá em destaque

País que também é sede do mundial junto com EUA e México utiliza o evento como vitrine global para despertar a atenção de brasileiros interessados em estudar, trabalhar e, futuramente, imigrar
A proximidade da Copa do Mundo da FIFA 2026, que terá o Canadá como um dos países-sede, já começa a refletir em um aumento significativo do interesse de estrangeiros, em especial os brasileiros, por oportunidades de imigração.
``A visibilidade internacional do evento esportivo funciona como porta de entrada para quem deseja estudar, trabalhar ou construir uma nova vida no país´´, destaca Ronaldo Terra, fundador da Domus Immigration, empresa que oferece soluções de imigração para o Canadá.
De acordo com o especialista, sempre que um país ganha destaque no cenário global, cresce também a curiosidade sobre possibilidades de imigração.
``A Copa do Mundo coloca o Canadá sob os holofotes. Muitas pessoas visitam o país inicialmente como turistas ou estudantes e, a partir dessa experiência, passam a considerar seriamente a imigração´´, afirma.
O Canadá se diferencia de outros países da América do Norte, como os Estados Unidos, por oferecer uma gama mais ampla e flexível de programas imigratórios.
``É muito difícil falar em um melhor programa de imigração, porque tudo depende do perfil do candidato. Mas o grande diferencial do Canadá está justamente na diversidade de caminhos possíveis, que variam de província para província e conseguem atender públicos muito distintos´´, explica Ronaldo Terra.
Entre as opções mais comuns estão os programas ligados à educação, como bacharelado, pós-graduação, mestrado e doutorado, que apresentam altas taxas de sucesso por oferecerem tempo e elegibilidade para a imigração. Para quem ainda não tem certeza, o especialista recomenda cursos presenciais de inglês.
``Além de ajudarem na fluência, esses cursos proporcionam uma vivência cultural essencial para decidir se imigrar é o caminho certo´´.
Uma vez no país, o planejamento se torna mais claro.
``Estando no Canadá, é possível identificar programas para os quais a pessoa já é elegível ou até montar uma estratégia para se qualificar. Esse é o percurso mais comum entre brasileiros que hoje vivem legalmente no país´´, garante.
Copa como estratégia a longo prazo
O Canadá vem se preparando para a Copa de 2026 com uma estratégia integrada que envolve governo federal, províncias, cidades-sede e iniciativa privada. “As partidas acontecerão em Toronto e Vancouver, mas o plano vai além dos jogos, buscando usar o evento como alavanca turística e econômica”.
Há investimentos em infraestrutura urbana, transporte, segurança e serviços ao visitante, além de coordenação internacional com EUA e México. O Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) também tem orientações específicas para a entrada no país durante o evento, reforçando a necessidade de solicitação antecipada de visto ou eTA, conforme a nacionalidade.
Voluntariado e imigração
Outro ponto de interesse é o programa oficial de voluntariado da FIFA para a Copa de 2026. Ao todo, cerca de 65 mil voluntários serão distribuídos entre Canadá, EUA e México, atuando em estádios, fan fests, aeroportos, mídia, logística e atendimento ao público.
O programa é aberto a imigrantes com status migratório válido no Canadá, incluindo residentes permanentes e estrangeiros autorizados a permanecer no país durante o evento. “É importante deixar claro que o voluntariado não gera direito à imigração ou residência permanente, mas pode ser uma experiência internacional relevante”, ressalta Ronaldo Terra.
A Copa funciona como um primeiro contato. “O evento desperta o interesse, mas a decisão de imigrar exige planejamento, informação correta e alinhamento com o perfil de cada pessoa. A Copa pode ser o começo dessa jornada”, conclui.
Para saber mais informações sobre imigração para o Canadá, acesse https://www.instagram.com/domushubimmigration/.
Sobre a Domus Hub Immigration
A Domus Hub Immigration é uma empresa que oferece soluções completas de imigração para o Canadá com 13 anos de experiencia na área.
A Domus conta com um time de especialistas de ponta que auxilia com os melhores processos de imigração de acordo com o perfil de cada cliente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário