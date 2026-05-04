Confira a programação de maio do Museu do Futebol, com ações ligadas à Copa e visitas mediadas

Memofut, Encontro de Colecionadores de Figurinhas e lançamento de livro estão na programação
Às vésperas da Copa do Mundo, vestir a camisa da Seleção e mergulhar no clima do futebol é o convite do Museu do Futebol para o mês de maio. Embalada pelo sonho do hexa, a programação reúne atrações para todos os públicos, com destaque para o tradicional Encontro de Colecionadores de Figurinhas, que acontece nos dias 9, 16, 23 e 30, reunindo fãs interessados em trocar cromos do recém-lançado álbum da Copa.
A agenda contempla o lançamento do livro Almanaque do Brasil nas Copas: Curiosidades exclusivas para torcedores de carteirinha, no dia 9 de maio, com participação on-line do campeão mundial de 1970, Roberto Rivellino, além do Memofut, visitas educativas e atividades do Núcleo Educativoo. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
A instituição funciona de terça a domingo das 9h às 18h, com entrada permitida até 17h. Na primeira terça-feira do mês, 5 de maio, o público poderá aproveitar a Super Terça, com entrada gratuita e horário estendido das 9h às 21h (entrada permitida até as 20h), garantindo mais tempo para explorar todas as atrações do Museu.
Encontro de Colecionadores de Figurinhas
A febre das figurinhas volta com tudo com o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo 2026. O livro ilustrado da Panini reúne 980 cromos, sendo 68 especiais, com as 48 seleções participantes do torneio. O Encontro de Colecionadores é o espaço ideal para trocas de figurinhas, permitindo que os participantes economizem ao negociar cromos repetidos com outros colecionadores. A atividade acontece aos sábados, nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio, na área externa, das 9h às 13h. Não é permitida a comercialização de itens no local.
Lançamento do livro Almanaque do Brasil nas Copas: Curiosidades exclusivas para torcedores de carteirinha de Gustavo Carvalho e Celso Unzelte
O Museu do Futebol recebe neste sábado o lançamento do Almanaque do Brasil nas Copas, novo título da Maquinaria Editorial. Com entrada gratuita, o evento contará com a presença dos autores Celso Unzelte e Gustavo Carvalho em um bate-papo mediado por Alexandre Andolpho, pesquisador e coordenador do Memofut, além de participação especial online de Roberto Rivellino, destaque da Seleção Brasileira nas Copas de 1970, 1974 e 1978.
A programação inclui ainda uma sessão de autógrafos no foyer do museu, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer a obra e encontrar os autores. O livro estará disponível para compra durante todo o evento.
A publicação reúne curiosidades inéditas, números surpreendentes e histórias pouco conhecidas sobre a trajetória da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, explorando bastidores, decisões marcantes e episódios que ajudam a explicar a singularidade do Brasil no torneio. Fruto de anos de pesquisa, o almanaque reflete a experiência de dois especialistas em memória esportiva e apresenta um conteúdo voltado a quem vê o futebol também como história.
A programação é grátis e inclui um bate papo com os autores Gustavo Carvalho e Celso Unzelte, das 14h às 15h, com mediação de Alexandre Andolpho, pesquisador e coordenador do Memofut Grupo Literatura e Memória do Futebol, e participação especial on-line de Roberto Rivellino, ídolo da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Na sequência, das 15h às 18h, acontece a sessão de autógrafos com os participantes.
Outras atividades
Para as famílias, o time do Núcleo Educativo entra em campo com brincadeiras e desafios oferecidos aos visitantes no meio da exposição, como o Desafio das Copas do Mundo, Fut ao Alvo e Brasil no Mundo que testam os conhecimentos (e pontaria) do público sobre futebol de maneira divertida.
Quem deseja uma imersão na exposição principal pode participar das visitas acompanhadas por educadores, realizadas aos sábados e domingos, às 11h e às 14h. Cada grupo conta com até 15 pessoas, com participação por ordem de chegada. A atividade não tem custo adicional além do valor do ingresso. Há também a opção de visitas mediadas em libras, que podem ser agendadas pelo e-mail visita.libras@museudofutebol.org.br
O tradicional Encontro do Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) será no dia 9 de maio, das 9h às 13h, no Auditório Armando Nogueira e vai reunir estudiosos e apaixonados por futebol para debates e reflexões sobre a história do esporte. A programação inclui bate papos com o jornalista Marcelo Duarte, sobre colecionismo e álbuns de Copas do Mundo, e com o pesquisador Elcio Padovez, que lança seu livro sobre o torneio, além de momentos de integração entre os participantes.
A programação completa pode ser conferida nas redes sociais e no site da instituição
5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol
O Museu do Futebol realiza de 25 a 29 de maio, em formato híbrido, o 5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, que reúne pesquisadores, profissionais e interessados do Brasil e do exterior. A programação será realizada em três espaços de São Paulo, incluindo o Museu do Futebol, a PUC-SP e o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, com conferências, mesas, apresentações e atividades culturais. As inscrições para ouvintes são gratuitas, e as submissões de trabalhos têm valores variados, com isenção para alguns públicos. As inscrições gratuitas para ouvintes ficam abertas até 29 de maio e, para submissões de trabalho, 7 de maio. Confira mais informações no site oficial do evento.
Serviço: 5º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, realizado pelo Museu do Futebol – Futebóis em Campo: Protagonismos e Visibilidades
Data: 25 a 29 de maio
Locais: Museu do Futebol, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Sesc Centro de Pesquisa e Formação
Prazos: Submissões até 7 de maio | Inscrições até 15 de maio
Formulários disponíveis neste site.
Para quem deseja submeter trabalhos aos GTs, as orientações e modalidades estão detalhadas no site.
Para dúvidas, o candidato deve entrar contato através dos e-mails:
simposio@museudofutebol.org.br
crfb@museudofutebol.org.br
Confira a programação do Museu do Futebol:
Super Terça
Data: 5 de maio
Horário: 9h às 21h
Local: Museu do Futebol
Grátis
Lançamento do livro: “Almanaque do Brasil nas Copas: Curiosidades exclusivas para torcedores de carteirinha”, de Gustavo Carvalho e Celso Unzelte
Data: 9 de maio
Horário: 14h às 18h
Local: Auditório Armando Nogueira
Grátis
185° Encontro do Memofut
Data: 9 de maio
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório
Grátis
Espaço Dente de Leite
Data: 16 e 17 de maio
Horário: 10h30 às 16h
Local: Sala Almanaque da Bola
Grátis
Encontro de Colecionadores de Figurinhas
Data: 9, 16, 23 e 30 de maio
Horário: 9h às 13h
Local: Área externa
Grátis
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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