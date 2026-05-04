Denner admite menos “peso nas costas” após vitória e mira G4 da Série D com Noroeste

Fazendo valer o fator casa, o Noroeste finalmente conquistou a sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro no último sábado (2/5), quando superou o Maricá-RJ por 1 a 0. A partida fechou o turno do grupo 14. O Norusca ficou com cinco pontos, dois a menos que o Maricá, atual quarto colocado com sete pontos.
Presente em todas as partidas do Noroeste na Série D, o meia Denner enalteceu a importância do resultado conquistado no estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru.
``Todos estavam se cobrando muito por essa primeira vitória. Sem dúvida, esse resultado contra o Maricá tira um peso das nossas costas e também nos dá confiança para o returno´´, explicou o camisa 8.
No próximo sábado (9), às 17h, o Noroeste reencontrará o Maricá, porém, desta vez, a partida será no estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro. Em caso de novo sucesso diante dos cariocas, o Norusca chegará aos oito pontos e entrará no G4 do grupo 14, ultrapassando justamente o Maricá.
``Sabemos a qualidade do Maricá. Vamos estudar ainda mais a equipe deles nesta semana. Jogaremos agora fora de casa, mas vamos impor o nosso ritmo, pois precisamos da vitória para entrarmos no G4. O nosso foco é buscar classificação para a próxima fase da Série D´´, garantiu Denner.
Fonte: AV
Nenhum comentário:
Postar um comentário