Motta festeja grande fase com a camisa do Osasco Sporting e projeta disputa pelo acesso

Meia é uma das atrações do Osasco Sporting, que segue forte na disputa pelo acesso no Paulistão
Após retornar de empréstimo do Guarani, Motta tem sido um dos destaques do Osasco Sporting na atual edição da Série A2 do Campeonato Paulista. Peça crucial na criação de jogadas, o meia avalia de forma positiva o seu início de temporada.
``Fico muito feliz pela oportunidade de ajudar a equipe, estamos muito próximos do nosso primeiro objetivo da competição que é a classificação, e espero que esse inicio de temporada seja grandioso não só para mim, mas para a o Osasco, que merece muito´´, disse antes de completar.
``Somos uma equipe com uma identidade construída na competição, que não gosta de perder. Queremos garantir a classificação para a próxima fase´´, contou.
Por fim, o atleta ressalta os planos que possui para a sequência do estadual e destaca como retornou mais maduro do Bugre.
``Vejo com ótimos olhos e de forma otimista a possibilidade de conseguir o acesso para a Série A1. Voltei do Guarani com mais experiência e pronto para conquistar algo grande com essa equipe´´, explicou.
Até agora, Motta possui três participações diretas em gol na atual edição do Campeonato Paulista. São duas assistências e um tento anotado.
Fotos: divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário