Taubaté lança camisa comemorativa de 100 anos do título paulitsta do Interior

O Esporte Clube Taubaté lança nesta quinta-feira (2/7) uma nova camisa comemorativa em homenagem aos 100 anos do título do Campeonato Paulista do Interior de 1926. A conquista foi a segunda dos quatro títulos do interior do Alviazul, e o uniforme segue as tradições da época: inteiro branco, com gola estilizada, e o escudo usado na ocasião pelo Gigante do Vale.
Confeccionada pela Junpe Uniformes, a camisa ainda traz nas costas a referência ao centenário do título. Na ocasião, em 7 de novembro de 1926, o Taubaté conquistou o troféu ao bater o Lemense, por 2 a 1, na grande final em São Paulo.
O time do técnico Renato Granadeiro Guimarães que entrou em campo foi: Moreira; Luiz Simi e Adalgiso Simi; José Antônio, Júlio e Chester; Ricardo Piccina, Alberto Magionti, Ismael Alvarenga, Euclydes e Romeu Simi.
Além do título de 1926, o Taubaté também tem em sua galeria os títulos do interior de 1919, 1928 e 1942, que recentemente foram homologados pela Federação Paulista de Futebol como equivalentes à atual Série A2, tornando o Burro da Central o maior campeão do segundo escalão estadual.
A nova camisa já está disponível na Loja do Burro, que fica no Via Vale Shopping. #MadeInTaubaté
Fote e foto: assessoria de imprensa do Taubaté
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