José Bonifácio vai jogar em Tanabi o duelo decisivo das oitavas da Bezinha contra Manthiqueira

É verdade que a situação do José Bonifácio Esporte Clube (mascote acima) está bem tranquila para garantir a vaga nas quartas de final da Bezinha, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23. No duelo de ida das oitavas, fora de casa, na cidade de Guaratinguetá, a equipe venceu por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol diferença, em casa, que se classifica.
Porém, o jogo de volta do José Bonifácio não será mais em casa. Será na cidade vizinha de Tanabi. Em virtude do excesso de chuvas registrado nas últimas semanas, somado à alta utilização do gramado do Estádio Antônio Pereira Braga (Pereirão), o campo sofreu danos que comprometeram suas condições de jogo.
Após vistoria, a Federação Paulista de Futebol vetou a realização de partidas no estádio até que sejam concluídas as adequações necessárias.
Diante disso, a partida de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23, contra o Mantiqueira, anteriormente marcada para o dia 5 de julho (domingo), às 10h, será realizada no Estádio Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.
A diretoria do José Bonifácio já está trabalhando, em conjunto com os responsáveis pela administração do estádio e os órgãos competentes, para regularizar a situação o mais rapidamente possível, visando a liberação do Pereirão e o retorno das partidas em nossa casa.
O José Bonifácio agradeceu a compreensão de toda a torcida, patrocinadores e parceiros, e contamos com o apoio de todos neste importante momento. E espera a presença maciça da torcida em Tanabi.
Fonte: departamento de comunicação do José Bonifácio
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