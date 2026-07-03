Gabriel Magalhães x Haaland: vitórias de brasileiro nos duelos diretos caem pela metade quando enfrenta norueguês

Um dos zagueiros mais dominantes da Premier League nas últimas temporadas, o brasileiro Gabriel Magalhães encontra justamente em Erling Haaland seu maior desafio nos confrontos individuais. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que, entre os atacantes com quem o zagueiro mais travou duelos diretos na Inglaterra, o norueguês é quem impõe mais derrotas ao defensor do Arsenal, vencendo 16 dos 26 duelos registrados entre ambos.
Domingo (5), os dois irão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na partida entre Brasil e Noruega.
Haaland leva ampla vantagem
O estudo mapeou todos os atacantes que travaram mais de 10 duelos diretos com Gabriel Magalhães na Premier League, desde que o zagueiro se transferiu para o Arsenal, na temporada 2020/2021. São ao todo 12 atacantes.
Os números mostraram que Gabriel Magalhães venceu apenas 10 dos 26 confrontos diretos com Haaland. Isso representa um aproveitamento de apenas 38,5% para o defensor brasileiro, o menor índice entre todos os adversários analisados.
A diferença é significativa em relação aos demais jogadores. O segundo pior aproveitamento de Gabriel é diante de Raúl Jiménez, contra quem venceu 60,9% dos duelos (14 de 23), seguido por Callum Wilson, com 61,9% (13 vitórias em 21 confrontos).
A média de Gabriel Magalhães contra os demais atacantes é de 68% de vitórias nos duelos diretos. Ou seja, o aproveitamento do brasileiro cai praticamente pela metade quando enfrenta o Eerling Haaland.
O desempenho de Gabriel Magalhães contra atacantes da Premier League
Adversário Duelos diretos Vitórias de Magalhães Derrotas Vitórias de Magalhães (%)
Bryan Mbeumo 14 12 2 85.71
Michail Antonio 11 8 3 72.73
Harry Kane 23 16 7 69.57
Jarrod Bowen 13 9 4 69.23
Calvert-Lewin 24 16 8 66.67
Ollie Watkins 24 16 8 66.67
Chris Wood 15 10 5 66.67
Gibbs-White 12 8 4 66.67
Philippe Mateta 14 9 5 64.29
Callum Wilson 21 13 8 61.90
Raúl Jiménez 23 14 9 60.87
Erling Haaland 26 10 16 38.46
Performance de Haaland nos duelos diretos melhora contra zagueiro brasileiro
O levantamento descobriu que Haaland tem um salto de performance nos duelos diretos quando o Gabriel Magalhães é o jogador adversário. Desde que o norueguês se transferiu para o Manchester City, na temporada 2022/2023, Haaland já soma dez ou mais duelos diretos com nove jogadores diferentes da Premier League.
Enquanto o aproveitamento dele contra Gabriel Magalhães é de 61,5%, em relação aos outros oito adversários, a performance do atacante norueguês cai para 45,4%. Para se ter uma ideia, quando Haaland tem pela frente o companheiro de zaga de Magalhães no Arsenal, o francês Saliba, o atacante do City tem aproveitamento de apenas 29,1% de vitórias nos duelos diretos.
O desempenho de Haaland contra zagueiros da Premier League
Adversário Duelos diretos Vitórias de Haaland Derrotas Vitórias de Haaland (%)
Gabriel Magalhães 26 16 10 61.54
Levi Colwill 10 6 4 60.00
Dan Burn 16 9 7 56.25
Jan Paul van Hecke 21 11 10 52.38
James Tarkowski 12 6 6 50.00
Sven Botman 10 4 6 40.00
Sepp van den Berg 10 4 6 40.00
Fabian Schär 14 5 9 35.71
William Saliba 24 7 17 29.17
Metodologia
Para chegar aos números, o levantamento acessou os dados da plataforma Opta, especializada em estatísticas. São considerados duelos os lances em que dois jogadores disputam a bola sem que ela esteja sob o domínio de nenhum deles.
Uma bola lançada para Haaland num ponto futuro e disputada pelo norueguês e pelo brasileiro representa um duelo. Se Haaland tem a bola e é desarmado por Magalhães, isso não configura um duelo e sim um desarme.
Já uma bola cruzada na área em que Haaland e Magalhães tentam a cabeçada representa uma disputa aérea e não um duelo. Neste caso, inclusive, a vantagem de Haaland é significativa: ele venceu 11 de 16 disputas aéreas contra o brasileiro na Premier League. Contra todos os outros adversários na Inglaterra, o máximo de disputas áereas que Magalhães perdeu foi sete.
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