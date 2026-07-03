De Dubai ao Rio: Onde vivem os astros da Seleção Brasileira fora de campo?

Espalhadas por três continentes, as residências oficiais dos craques convocados para a Copa do Mundo 2026 chamam a atenção por mimos exclusivos que incluem helipontos, cinemas e boates subterrâneas
Enquanto buscam o tão sonhado hexacampeonato nos gramados, os astros da Seleção Brasileira ostentam um verdadeiro império imobiliário que cruza fronteiras e soma centenas de milhões de reais. De coberturas futuristas em Dubai a refúgios ultratecnológicos no Rio de Janeiro, nomes como Neymar, Vini Jr. e Lucas Paquetá transformaram o sucesso no futebol em portfólios de luxo dignos de Hollywood.
O grupo convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026 divide sua rotina profissional entre potências do futebol mundial em Manchester, Madri, Barcelona e Santos. Fora das quatro linhas, no entanto, o que une esses atletas é um padrão de vida extremamente luxuoso. Suas propriedades, espalhadas por três continentes, são repletas de mimos que incluem helipontos, boates subterrâneas e elevadores para carros de luxo, servindo de inspiração para o mercado imobiliário de altíssimo padrão.
Confira onde vivem as estrelas da nossa Seleção:
Neymar: O Império de Santos a Dubai
Dono do portfólio mais valioso entre os convocados, Neymar chocou o mercado imobiliário ao adquirir uma cobertura no Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai. Avaliado em US$ 54,4 milhões (cerca de R$ 313 milhões), o imóvel da coleção Sky Mansion conta com um elevador privativo que leva o carro do jogador até o apartamento, além de piscina com vista panorâmica para o centro da cidade.
No Brasil e nos EUA, seus investimentos não ficam atrás. Em Santos (SP), ele é dono de uma mansão de 2.800 m² no icônico Morro de Santa Terezinha, avaliada em R$ 50 milhões, que conta com dez suítes e heliponto próprio. O craque também mantém o famoso refúgio de R$ 28 milhões no Condomínio Portobello, em Mangaratiba (RJ), equipado com marina privativa, além de um terreno de US$ 26 milhões em Bal Harbour, Miami, com projeto assinado pelo renomado escritório britânico Elicyon.
Vini Jr.: Herança de Galácticos e Balada Privada no Rio
Em Madri, Vinícius Júnior optou pela exclusividade de La Moraleja. Ele reside em uma propriedade de 2.500 m² avaliada em 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões), que carrega uma história de peso por ter pertencido a Ronaldo Fenômeno e a Sergio Ramos. Vini ocupa o local atualmente como inquilino, mas possui opção de compra.
Já em solo brasileiro, o atacante finalizou uma verdadeira fortaleza avaliada em cerca de R$ 20 milhões, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O projeto grandioso levou três anos para ser concluído e impressiona por unificar quatro terrenos inteiros. Planejada para oferecer o máximo de privacidade, a residência de três andares conta com fachada imponente em mármore, elevador panorâmico e sistema de som integrado. O grande destaque, contudo, fica por conta de uma boate subterrânea particular construída especialmente para o atleta receber seus convidados longe dos holofotes.
Lucas Paquetá: Retorno ao Rio em Estilo "Porteira Fechada"
Marcando seu retorno ao Flamengo após oito anos no futebol europeu, Lucas Paquetá investiu pesado no seu recomeço em solo carioca. O meio-campista comprou uma mansão na Barra da Tijuca por R$ 25 milhões, tornando-se vizinho de condomínio da apresentadora Xuxa Meneghel. O negócio foi fechado na modalidade "porteira fechada", com toda a mobília inclusa. A residência ostenta um cinema privativo, elevador, garagem subterrânea e uma suíte master com impressionantes 120 m².
Casemiro: Estilo Britânico e Foco na Performance
Com vencimentos anuais estimados em R$ 122,7 milhões pela revista Forbes, o volante Casemiro vive em clima de despedida de sua mansão em Manchester, após o fim de seu ciclo no Manchester United. A propriedade segue a tradicional arquitetura clássica britânica, sendo totalmente revestida com tijolos vermelhos e telhado preto.
Mais do que conforto para a esposa e os dois filhos, a estrutura reflete o profissionalismo do atleta. O grande diferencial interno é uma sofisticada sala de recuperação física de alta tecnologia, equipada com sauna seca, banheira de crioterapia para imersão no gelo e uma câmara hiperbárica voltada para acelerar a regeneração muscular após as partidas.
Raphinha: Um "Mini Resort" na Catalunha
O atacante Raphinha desfruta de uma propriedade nos arredores de Barcelona estimada entre 3 e 5 milhões de euros. A imprensa espanhola frequentemente se refere ao local como um "mini resort", graças à imensa área externa que abriga jardins planejados, pista de diversão ao ar livre, garagem para sua coleção de carros de luxo e uma piscina de borda infinita com vista privilegiada para a região.
O patrimônio imobiliário desses atletas é o reflexo direto do patamar financeiro global que o futebol de elite alcançou. Muito além de ostentação, essas mansões e refúgios representam a consolidação de carreiras construídas com base em alto rendimento e projeção internacional, servindo de inspiração visual para quem busca referências de como decorar sua varanda ou planejar outros ambientes sofisticados, aproximando um pouco desse universo para quem sonha com o mercado de luxo.
Pensando em quem também sonha em realizar esse objetivo imobiliário, vale a pena entender o que define essas propriedades no mercado real ao pesquisar por apartamentos de alto padrão em SP com foco em investimento. A incorporadora Setin, referência no setor imobiliário, aponta que as perspectivas sobre a importância da estrutura residencial mudaram significativamente nos últimos anos, impulsionando a busca por metragens superiores e maior conforto.
Para ajudar quem deseja entrar nesse segmento com segurança, destacam-se três dicas fundamentais:
Priorize a localização estratégica e o potencial de valorização: O pilar principal de um investimento bem-sucedido reside na escolha de um endereço nobre. Estar posicionado em regiões consolidadas ou com forte potencial de crescimento urbano garante facilidade de acesso a serviços essenciais e protege o patrimônio contra oscilações econômicas de curto prazo.
Avalie a exclusividade do design e a qualidade dos acabamentos: O valor agregado de um imóvel premium está diretamente ligado ao uso de materiais nobres na construção e nos acabamentos de ponta. Além disso, projetos assinados por arquitetos renomados e a flexibilidade para a personalização das plantas tornam a propriedade única, aumentando significativamente sua liquidez no mercado.
Exija infraestrutura tecnológica e de lazer completa: Apartamentos modernos exigem automação residencial avançada, sistemas de segurança inteligentes e soluções sustentáveis para redução do consumo de recursos. Da mesma forma, as áreas comuns devem atuar como verdadeiros clubes privados, oferecendo complexos aquáticos, espaços de bem-estar integrados à natureza e privacidade absoluta para os moradores.
Agora, com os endereços garantidos e o futuro financeiro blindado nesses palácios contemporâneos, o foco do elenco se volta inteiramente para os gramados, onde esses astros tentam transformar toda a sua genialidade em mais um capítulo histórico para o futebol brasileiro: a conquista da sexta estrela no peito.
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