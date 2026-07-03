Ex-zagueiro Gonçalves recorda jogo com Noruega e cita desafio contra Haaland

O Brasil vai encarar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo e tem um perigo pela frente: Erling Haaland. O craque do ataque norueugês é quem deve ser o principal alvo a ser anulado pela Seleção de Carlo Ancelotti.
E ninguém melhor do que um zagueiro de Copa do Mundo para dar dicas à dupla titular do Brasil. E conhecedor da Noruega. Gonçalves estava com a Amarelinha na Copa do Mundo de 1998 e enfrentou a mesma seleção na derrota por 2 a 1, na fase de grupos daquele Mundial.
Em entrevista exclusiva ao Bolavip Brasil, o ex-jogador falou sobre os percalços que a Seleção pode enfrentar, especialmente com Halland.
``O que me preocupa na nossa defesa atualmente é a falta de sobra entre o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, porque o Haaland é alto, forte, mas também veloz. Além de ser muito rápido. Com essa velocidade, você tem que ter sobra, não pode ficar em linha, porque é um jogador capaz de fazer facão entre os zagueiros, assim como o Mbappé também faz muito bem, com velocidade que é difícil de o zagueiro conseguir acompanhar”, comentou.
Para ele, é necessário ter essa sobra para ajudar na marcação, impedindo que o camisa 9 da Noruega tenha espaço, tanto de frente quanto para receber dentro da área.
``Tem que ter sobra. Essa é a minha preocupação para jogar contra Noruega e França, que também tem o Mbappé que faz esse tipo de facão que o Haaland faz. Preocupa toda a defesa que joga em linha, todas as de agora que jogam em linha não fazem a sobra como nós fazíamos antigamente”, disse, relembrando do grandalhão de 1998, Tore Andre Flo:
Naquela época o Flo não era rápido, era alto, tinha habilidade, sabia jogar com a bola no pé, tinha drible, mas veloz ele não era. E mesmo assim nós jogávamos fazendo a sobra. Eu e o Junior Baiano, eu e o Aldair, naquela época a dupla de zagueiros sempre jogava fazendo a sobra um do outro, de acordo com a posição do atacante´´, analisou.
Lembranças da derrota
Mesmo o atual campeão do mundo naquela Copa, o Brasil passou dificuldades com a Noruega e perdeu aquele duelo. Gonçalves comentou quais foram as dificuldades encontradas e porque a Seleção saiu com o revés
``Nós estamos falando de jogo que aconteceu há quase 30 anos, mas a principal dificuldade que o nosso time teve foi a organização defensiva da Noruega. Tinha também o jogo aéreo forte, e, coincidentemente, um jogador com as características do Haaland (Flo). Se eu não me engano, acho que ele era até mais alto que o Haaland. Sem dúvida, a organização defensiva deles foi a maior dificuldade que nós encontramos, e atualmente também é uma equipe muito bem organizada defensivamente, e com alguns jogadores com qualidades ofensivas que eles não tinham no time naquele ano. Hoje a Noruega é mais forte do que em 1998´´, opinou.
Dicas para Gabriel Magalhães
Atuando na Premier League pelo Arsenal-ING, Magalhães já tem conhecimento do que é encarar Haaland. Afinal, a estrela da Noruega defende o Manchester City. Por isso, Gonçalves acredita que a experiência dos confrontos pode ajudar.
``Ele já enfrentou o Haaland muitas vezes na Premier League, levando a melhor alguns jogos e levando a pior em outros. Isso faz parte. Acho que não é só ele que tem que estar preocupado, mas Marquinhos, Douglas Santos, Danilo... A marcação tem que ser forte em cima dele, com a sobra entre os dois zagueiros. Não adianta ir no corpo a corpo, tem que buscar distância para chegar primeiro na bola do que ele. Se deixar ele chegar junto com o corpo, a tendência é que ele leve vantagem´´, comentou.
A carreira de Gonçalves
Gonçalves fez história no futebol brasileiro e jogou pelo Botafogo até a Copa do Mundo de 1998. Ele iniciou a carreira no Flamengo, passou pelo Santa Cruz, Tecos-MEX e o próprio Botafogo. Voltou ao Glorioso em 1995 e foi um dos pilares do título brasileiro daquele ano.
O defensor ainda passou pelo Cruzeiro e Internacional, encerrando a carreira em 1999 no time gaúcho.
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário