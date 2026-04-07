Com VAR, Barretos e São-Carlense abrem quartas de final da Série A4 do Paulista

As quartas de final do Paulistão A4 Rivalo têm início nesta sexta-feira, 10 de abril, quando o Barretos recebe o Grêmio São-Carlense. Os detalhes do primeiro mata-mata da competição foram definidos em reunião do conselho técnico na tarde desta terça-feira, 7 de abril, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol. A partir desta fase, a competição conta com o auxílio do VAR em todas as partidas.
Barretos e Grêmio São-Carlense iniciam as disputas das quartas de final nesta sexta-feira, 10 de abril, às 20h, em Barretos. As outras partidas de ida serão no sábado (11), com Jacareí x São Caetano, em Jacareí, e Taquaritinga x Penapolense, em Taquaritinga, às 15h. Às 17h, Lemense e Inter de Bebedouro encerram os jogos de ida em Leme.
No sábado, 18 de abril, acontecem três partidas de volta das quartas de final. Às 15h, o São Caetano recebe o Jacareí em São Caetano do Sul; às 16h, Inter e Lemense fazem a segunda partida em Bebedouro; enquanto às 19h, o Penapolense enfrenta o Taquaritinga em Penápolis. No domingo (19), em São Carlos, Grêmio São-Carlense e Barretos definem o último classificado à semifinal do Paulistão A4 Rivalo.
Em caso de empate no placar agregado dos confrontos, a equipe de melhor campanha na somatória das fases estará classificada.
Confira os confrontos das quartas de final do Paulistão A4 Rivalo:
Sexta-feira, 10 de abril
20h
Barretos x Grêmio São-Carlense, no estádio Antônio Gomes Martins (Fortaleza), em Barretos
YouTube Ulisses TV
Sábado, 11 de abril
Jacareí x São Caetano, no estádio Stravos Papadopoulos, em Jacareí
YouTube Paulistão
Taquaritinga
Taquaritinga x Penapolense, no estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga
YouTube Paulistão
Lemense x Inter de Bebedouro, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme
YouTube Paulistão
Jogos de volta
São Caetano
Sábado, 18 de abril
15h
São Caetano x Jacareí, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul
YouTube Paulistão
16h
Inter de Bebedouro
Inter de Bebedouro x Lemense, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro
YouTube Paulistão
Penapolense x Taquaritinga, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis
YouTube Paulistão
São-Carlense
Domingo, 19 de abril
10h
Grêmio São-Carlense x Barretos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos
YouTube Paulistão e Ulisses TV
