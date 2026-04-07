Jabaquara homenageia Perea e tem apoio da FPF para zagueiro se candidatar ao Prêmio Puskás

Com uma finalização de antes do meio de campo, equatoriano garantiu a vitória sobre o Comercial na penúltima rodada do Paulistão A4
O Jabaquara conta com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) para que o gol de antes do meio de campo marcado pelo zagueiro Perea concorra ao Prêmio Puskás 2026. A revelação foi feita pelo presidente do clube santista José Dominguez Fernandez, o Pepe, durante entrega de placa em homenagem ao atleta, em cerimônia realizada na última segunda-feira (6/4) na sala da diretoria do Estádio Espanha, com a presença também do treinador Adriano Piemonte.
A jogada que ganhou repercussão nacional ocorreu no dia 28 de março, na vitória em casa do Leão da Caneleira por 2 a 1 sobre o Comercial de Ribeirão Preto, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Aos 41 minutos do segundo tempo, o defensor equatoriano desarmou um atacante nas proximidades da área do Jabuca, passou por dois adversários e, pouco antes do meio de campo, chutou com força e precisão, encobrindo o goleiro Wendel.
Como o campo de jogo do estádio do Jabaquara tem 105 metros de comprimento, pode-se calcular que a bola viajou aproximadamente 55 metros até cruzar a linha da meta adversária. O resultado teve grande importância porque fez com que a equipe ficasse livre de qualquer ameaça de rebaixamento com uma rodada de antecipação.
``No dia seguinte ao jogo entrei em contato com o presidente (da FPF) Reinaldo Carneiro Bastos e mandei o vídeo do gol. Ele ficou maravilhado com o lance e se dispôs a colaborar conosco para que a informação chegue à Fifa e o Perea seja um dos candidatos ao Prêmio Puskás. Foi uma jogada maravilhosa, raríssima, e acreditamos que as chances de ele concorrer e até ganhar são grandes´´, detalhou Pepe.
FELIZ COM A REPERCUSSÃO
Nascido em 1999 na cidade alemã de Hamburgo e filho de equatorianos, Johann Perea Zambrano detém a dupla nacionalidade, mas nunca mais retornou ao país europeu, onde ficou até os três anos de idade. O zagueiro de 1,95 metro de altura ainda saboreia a fama e se mostra feliz com a repercussão da jogada.
``Foi um gol muito bonito, mas também teve a importância de ajudar a permanência do Jabaquara na Série A4. Agradeço ao técnico Adriano Piemonte pela oportunidade de vir para o Brasil e a todos os torcedores que estão me cumprimentando pelo que fiz. Espero que dê tudo certo e eu possa concorrer ao Prêmio Puskás no final na temporada´´, declarou o defensor.
HUMILDE E DEDICADO
Responsável pela primeira experiência profissional do zagueiro fora do Equador, Piemonte é só elogios ao atleta, que marcou também o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Nacional logo na primeira rodada do estadual deste ano.
``Além de um jogador talentoso, com forte poder de marcação, qualidade no passe e ainda com faro de artilheiro, o Perea é humilde e dedicado, muito querido pelos companheiros de elenco. Iremos estender seu vínculo com o Jabaquara, mas já estamos sendo procurados por diversos clubes interessados em sua contratação. Ele tem um futuro promissor e merece tudo de bom que está acontecendo em sua vida´´, concluiu o treinador e gestor do futebol profissional do centenário clube santista.
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