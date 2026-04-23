Copa Paulista terá 16 equipes e quatro fases de mata-matas

Com 16 equipes, o formato da Copa Paulista Rivalo 2026 está definido. A competição estadual, que garante vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, teve seus detalhes discutidos na tarde desta quinta-feira (23/4), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.
A competição terá início em 18 de julho e tem a decisão prevista para 18 de outubro. O campeão escolhe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027, ficando o vice com a vaga remanescente.
As 16 equipes estão divididas em quatro grupos regionalizados e se enfrentam dentro destas chaves em turno e returno. Os líderes de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto segundo e terceiro colocados de cada chave disputam o play in, onde o time com a 5ª melhor campanha enfrenta o 9º; o 6º joga contra o 10º; o 7º enfrenta o 11º; e o 8º joga contra o 12º.
Nesta fase, não haverá cômputo da pontuação para efeito de melhor campanha.
Nas quartas de final, se enfrentarão o 1º colocado de uma das chaves com a melhor campanha e o vencedor do play in com a 4ª campanha e assim sucessivamente; enquanto na semifinal se enfrentam a equipe de melhor campanha na somatória geral com a quarta campanha, tendo ainda o confronto entre a segunda e a terceira melhor campanha na outra partida.
Em caso de empates no placar agregado nas fases eliminatórias, a classificação ou o título serão decididos nos pênaltis.
Confira os grupos da Copa Paulista Rivalo 2026:
Grupo 1
Bandeirante (Birigui)
Grêmio Prudente (Presidente Prudente)
Linense (Lins)
Marília
Grupo 2
Comercial (Ribeirão Preto)
Noroeste (Bauru)
União São João (Araras)
XV de Piracicaba
Grupo 3
Juventus (Capital)
Osasco Sporting
Paulista (Jundiaí)
Primavera (Indaiatuba)
Grupo 4
Santo André
EC São Bernardo
São Caetano
São José
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