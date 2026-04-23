quinta-feira, 23 de abril de 2026

Copa Paulista terá 16 equipes e quatro fases de mata-matas


Com 16 equipes, o formato da Copa Paulista Rivalo 2026 está definido. A competição estadual, que garante vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, teve seus detalhes discutidos na tarde desta quinta-feira (23/4), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.

A competição terá início em 18 de julho e tem a decisão prevista para 18 de outubro. O campeão escolhe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027, ficando o vice com a vaga remanescente.

As 16 equipes estão divididas em quatro grupos regionalizados e se enfrentam dentro destas chaves em turno e returno. Os líderes de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto segundo e terceiro colocados de cada chave disputam o play in, onde o time com a 5ª melhor campanha enfrenta o 9º; o 6º joga contra o 10º; o 7º enfrenta o 11º; e o 8º joga contra o 12º.

Nesta fase, não haverá cômputo da pontuação para efeito de melhor campanha.

Nas quartas de final, se enfrentarão o 1º colocado de uma das chaves com a melhor campanha e o vencedor do play in com a 4ª campanha e assim sucessivamente; enquanto na semifinal se enfrentam a equipe de melhor campanha na somatória geral com a quarta campanha, tendo ainda o confronto entre a segunda e a terceira melhor campanha na outra partida.

Em caso de empates no placar agregado nas fases eliminatórias, a classificação ou o título serão decididos nos pênaltis.

Confira os grupos da Copa Paulista Rivalo 2026:


Grupo 1

Bandeirante (Birigui)

Grêmio Prudente (Presidente Prudente)

Linense (Lins)

Marília


Grupo 2

Comercial (Ribeirão Preto)

Noroeste (Bauru)

União São João (Araras)

XV de Piracicaba


Grupo 3

Juventus (Capital)

Osasco Sporting

Paulista (Jundiaí)

Primavera (Indaiatuba)


Grupo 4

Santo André

EC São Bernardo

São Caetano

São José

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