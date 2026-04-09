Copa Sabesp de Futebol de Várzea é lançada e reforça a força do futebol raiz em ano de Copa do Mundo

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta: Copa Sabesp de Futebol de Várzea
Em um ano em que o futebol volta ao centro das atenções globais com a realização da Copa do Mundo de Futebol Masculino, um outro campo, mais próximo da realidade e da essência do brasileiro, ganha protagonismo: a várzea. É nesse contexto que chega a Copa Sabesp de Futebol de Várzea, segunda edição da Copa da Várzea, competição que valoriza o futebol raiz e reúne alguns dos principais times da elite varzeana do estado de São Paulo.
O torneio será disputado entre os dias 23 de maio e 13 de junho, com a participação de 16 dos principais times da elite da várzea das cidades de São Paulo, Osasco, Arujá e Santos, em formato mata-mata: oitavas, quartas de final, semifinal e final. A competição promete jogos intensos, rivalidades históricas e arquibancadas movidas pela paixão das comunidades.
Mais do que uma competição, a Copa Sabesp de Futebol de Várzea reforça a importância do futebol de base comunitária justamente em um momento em que os olhos do mundo se voltam para o esporte. Se nos grandes estádios estão os ídolos internacionais, é nos campos de várzea que nascem histórias, talentos e o verdadeiro espírito coletivo do futebol brasileiro.
Por meio do patrocínio, a Sabesp colabora com a realização de um campeonato de futebol de várzea em cidades atendidas pela Companhia, contribuindo para o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão, integração e desenvolvimento social nos municípios participantes. Além disso, a Copa Sabesp de Futebol de Várzea reafirma o compromisso da Companhia com a responsabilidade socioambiental e com a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.
Com premiação total superior a R$ 150 mil, sendo R$ 75 mil para o campeão, R$ 35 mil para o vice-campeão, R$ 15 mil para o terceiro colocado e R$ 5 mil para o quarto; o torneio também impulsiona a valorização dos times e atletas da várzea, reconhecendo sua relevância esportiva e social. A competição será realizada ao longo de quatro finais de semana consecutivos, na cidade de São Paulo, com datas já definidas:
23 e 24 de maio: oitavas de final
30 e 31 de maio: quartas de final
6 de junho: semifinal
13 de junho: disputa de 3º lugar e grande final
Além dos jogos, o evento contará com ativações especiais e experiências voltadas ao público, ampliando o alcance da competição e fortalecendo a conexão entre futebol, território e comunidade.
A Copa Sabesp de Futebol de Várzea é uma iniciativa do Instituto Sempre Amigos, viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com apoio técnico da Federação Paulista de Futebol de Várzea.
SOBRE A SABESP
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas e atende 28 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Sabesp vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. Com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.
Serviço:
Copa Sabesp de Futebol de Várzea
Data: 23/05 a 13/06
Local: São Paulo – os locais serão divulgados em breve
Patrocínio: Sabesp
Organizador: Instituto Sempre Amigos
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