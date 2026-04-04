De olho no acesso na Bezinha, Flamengo contrata o veterano atacante Thauan França, ex-Itapírense

Em busca do sonhado título da Bezinha e do acesso à Série A4 do Campeonato Paulista, o Flamengo, da cidade de Guarulhos, anunciou a contratação de um experiente artilheiro. Trata-se do veterano Thauan França, goleador da Itapirense na Série A3, que chega para aumentar o poder de fogo do Corvo guarulhense.
O novo centroavante do Flamengo conquistou dois títulos e acessos da Bezinha com as camisas do Votuporanguense (2012) e Matonense (2013).
Com a Matonense foi vice-artilheiro da competição com 16 gols e autor de um dos gols do título da equipe. No seu último clube, Thauan disputou a Série A3 do Paulistão pela Itapirense, em 12 jogos marcou 6 gols.
``Chego ao Flamengo determinado a conquistar o acesso, que é o principal objetivo e tirar o Flamengo dessa divisão. Determinação e empenho não vão faltar da minha parte, muita entrega dentro de campo! Pra cima Corvo´´ , festejou Thauan França
Nome completo: Thauan Facundini França
Data de nascimento: 29/06/1990 (35 anos)
Natural de: São José do Rio Preto/SP
Posição: Centroavante
Clubes/ano: Rio Preto-SP (2009/2010 e 2024), Tupã-SP (2010), Votuporanguense-SP (2011/2012), Grêmio Anápolis-GO (2013), Barretos-SP (2013), Matonense-SP (2013/2014 e 2023), Inter de Limeira-SP (2014/2015), Catandvense-SP (2016), Olímpia-SP (2018/2019), ASA-AL (2019), Portuguesa-SP (2019), Vitória-ES (2019/2020), Sertãozinho-SP (2020), Resende-RJ (2020), Juazeirense-BA (2021/2022), Jataiense-GO (2021), América-RJ (2021), Mineiros-GO (2023) e Itapirense-SP (2026).
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Flamengo
Nenhum comentário:
Postar um comentário