Juventus avança na reestruturação da SAF e tem gramado da Rua Javari certificado pela FIFA

Campo produzido pela Soccer Grass atende aos mais altos padrões internacionais e reforça momento de crescimento do clube paulista
O Juventus segue dando passos importantes em seu processo de reestruturação como SAF e colhe resultados dentro e fora de campo. Um dos marcos mais recentes desse novo momento é a certificação do gramado da Rua Javari pela FIFA, após uma análise técnica que durou cerca de quatro horas.
Desde a implementação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Juventus vem registrando avanços relevantes em sua gestão. O clube tem ampliado sua média de público na tradicional Rua Javari, com crescimento de 36% em relação à última temporada, impulsionado por ações como a distribuição de ingressos gratuitos em jogos como mandante e a organização de caravanas para partidas fora de casa, fortalecendo o engajamento da torcida.
Além disso, a nova administração tem conseguido atrair novos patrocinadores e estruturar parcerias estratégicas, com contratos que já somam mais de R$3 milhões nesta nova fase, consolidando um cenário de maior sustentabilidade financeira e reposicionamento da marca do clube no mercado esportivo.
Dentro desse contexto de modernização, o gramado produzido pela Soccer Grass passou por uma série de testes rigorosos. Entre os critérios avaliados estão o amortecimento do campo, com medições de absorção de impacto, o nivelamento da superfície (planimetria) e o chamado AAA (Atleta Avançado Artificial), equipamento que simula o comportamento do corpo de um jogador em contato com o solo, analisando parâmetros como retorno de energia e segurança.
``O gramado foi aprovado e recebeu a certificação FIFA Quality Pro, com a qualidade atestada, o gramado está apto a receber jogos de todas as divisões nacionais e competições internacionais. Isso mostra o comprometimento do Juventus SAF em nos procurar para realizar esse gramado e essa parceria foi um sucesso desde o primeiro dia que firmamos´´, conta Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass.
A certificação FIFA Quality Pro reforça a infraestrutura do Juventus neste novo ciclo e evidencia o alinhamento entre a modernização estrutural e o projeto esportivo do clube, que busca se reposicionar de forma competitiva no cenário do futebol brasileiro.
Fonte: Tuddo
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