Neymar é o jogador que mais sofre faltas no Brasileiro desde o retorno ao Santos

Nem mesmo longe do auge Neymar se vê livre do antijogo dos marcadores adversários. Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que o camisa 10 já é o jogador que mais sofreu faltas no Campeonato Brasileiro desde a sua reestreia pelo Santos, em 2025. São 4,1 faltas sofridas por partida do craque em campo. Vitor Roque, do Palmeiras, e Vinicinho, do Red Bull Bragantino, completam o pódio.
O estudo considerou todos os jogos do Campeonato Brasileiro desde o primeiro jogo de Neymar na competição neste retorno ao Santos, a partida contra o Fluminense, disputada em 13 de abril de 2025. Para evitar distorções, desconsiderou os jogadores que tiveram menos de 1.000 minutos em campo desde então.
Neymar segue sendo caçado pelos adversários
O camisa 10 do Santos retornou ao futebol brasileiro na esperança de recuperar o bom futebol e a boa forma física para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Nem a retomada em campo, nem o retorno à seleção estão garantidos até o momento. Já as faltas, essas são certas na rotina do jogador no Brasil. Foram 90 faltas sofridas até o momento em jogos da Série A, o quarto jogador que mais sofreu faltas em termos absolutos, atrás apenas de Matheus Pereira (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Breno Bidon (Corinthians).
Porém, Neymar, ainda longe do ideal em termos físicos, tem muito menos minutos em campo do que os três jogadores. Quando a quantidade de faltas é dividida por 90 minutos, tempo regulamentar do jogo, Neymar salta à frente.
Os dez jogadores que mais sofrem faltas no Brasileiro desde o retorno de Neymar*:
1 - Neymar (Santos): 4,1 faltas por jogo
2 - Vitor Roque (Palmeiras): 4 faltas por jogo
3 - Vinicinho (Red Bull Bragantino): 3,9 faltas por jogo
4 - Matheus Pereira (Cruzeiro): 3,7 faltas por jogo
5 - Rodrigo Garro (Corinthians): 3,6 faltas por jogo
6 - Nicolás de la Cruz (Flamengo): 3,5 faltas por jogo
7 - Alysson (Grêmio): 3,3 faltas por jogo
8 - Johan Carbonero (Internacional): 3,2 faltas por jogo
9 - Arthur (Grêmio): 3,2 faltas por jogo
10 - Matheus Bidu (Corinthians): 3,2 faltas por jogo
*Números obtidos com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta
Neymar sofre mais faltas no Brasil do que na última temporada na França
As faltas cometidas pelos marcadores, muitas delas violentas, pesaram para a recorrência de lesões na carreira de Neymar. As lesões implicaram problemas físicos e a combinação dos dois ajuda a explicar a decadência do craque. A rispidez da marcação sobre o brasileiro teve seu auge no período em que atuou pelo Paris Saint-Germain, da França.
Ainda assim, a quantidade de faltas que Neymar recebe neste retorno ao futebol brasileiro consegue ser maior do que o antijogo praticado contra ele na sua última temporada antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Enquanto sofre em média 4,1 faltas por partida do Brasileirão desde que voltou a defender o Santos, na temporada 2022/2023, sua última pelo PSG, Neymar sofreu uma média de 3,8 faltas por partida.
Neste domingo (19), ele deve ser titular do Santos na partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A conferir, quantas faltas serão destinadas a parar um Neymar nem mais tão imparável assim.
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