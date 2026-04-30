Copa Sabesp de Futebol de Várzea reúne 16 times da elite varzeana do Estado de São Paulo

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta: Copa Sabesp de Futebol de Várzea
A força do futebol de várzea volta a ganhar protagonismo com a segunda edição da Copa Sabesp de Futebol de Várzea, um torneio que reúne 16 dos principais times da elite varzeana do estado de São Paulo e coloca em campo a essência mais autêntica do futebol brasileiro: aquele que nasce nas comunidades, movimenta territórios e constrói histórias longe dos grandes estádios. Com representantes das cidades de São Paulo, Osasco, Arujá e Santos, a competição contará com equipes que são referência em suas regiões e carregam rivalidades históricas e forte conexão com suas torcidas.
Entre os destaques da Zona Leste estão o Esporte Clube Tiradentes, Ajax Futebol Clube, A.E Boa Esperança, S.C. e A.A. Miolo. A Zona Sul será representada por S.C. Cohab e Esporte Clube Maresia. Já a Zona Norte entra em campo com Marcone Futebol Club, G.R.U. Ipanema F.C. e G.R. Inajar de Souza F.C, enquanto a Zona Oeste contará com o S.A. Jardim Regina F.C. A disputa também ganha força fora da capital. Em Santos, participam o Santista Futebol Clube e a S.E. Dale Capela. Em Osasco, entram na competição o Sport Club D’Avila e o Esporte União Fittipaldi. Já Arujá será representada por E.C Real Sociedade e A.D Vila Real, completando o grupo de equipes que prometem elevar o nível técnico do torneio.
``A Copa Sabesp de Futebol de Várzea é mais do que uma competição, é o reconhecimento da força das comunidades e do talento que nasce nos campos espalhados pelo estado. Reunir 16 equipes tão representativas reforça o papel do futebol como ferramenta de transformação social, inclusão e pertencimento´´, ressalta o head de produtos da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi.
O formato será eliminatório, com jogos em sistema mata-mata, oitavas de final, quartas, semifinal e final, ao longo de quatro finais de semana consecutivos, entre os dias 23 de maio e 13 de junho, na capital paulista. A expectativa é de confrontos intensos, arquibancadas cheias e o protagonismo das torcidas, peça fundamental no cenário da várzea. Com premiação total superior a R$ 150 mil, sendo R$ 75 mil para o campeão, R$ 35 mil para o vice-campeão, R$ 15 mil para o terceiro colocado e R$ 5 mil para o quarto, a Copa Sabesp de Futebol de Várzea reforça a valorização dos times e atletas que movimentam o futebol de base comunitária.
Antes da bola rolar, os confrontos serão definidos no dia 6 de maio, durante o Congresso Técnico, que será realizado no Museu do Futebol. O encontro também marcará a retirada dos uniformes pelas equipes, a apresentação oficial do regulamento da competição e a revelação do troféu desta edição.
Mais do que uma competição, o torneio destaca o papel do esporte como ferramenta de inclusão, integração e desenvolvimento social. A iniciativa conta com patrocínio da Sabesp, que contribui para fortalecer projetos que impactam diretamente as comunidades onde atua, promovendo também valores ligados à responsabilidade socioambiental. Realizada pelo Instituto Sempre Amigos, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com apoio técnico da Federação Paulista de Futebol Varzeano, a Copa Sabesp de Futebol de Várzea consolida seu espaço como uma das principais vitrines do futebol raiz no estado. Para mais informações acesse: www.copasabespdevarzea.com.br
SOBRE A SABESP - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas e atende 28 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Sabesp vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. Com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.
Serviço:
Copa Sabesp de Futebol de Várzea
Data: 23/05 a 13/06
Local: Oitavas e quartas de final (os locais serão divulgados em breve)
Semifinal e Final - (Nacional Atlético Clube - Av. Marquês de S. Vicente, 2477 – Barra Funda)
Times: Esporte Clube Tiradentes, Ajax Futebol Clube, A. E. Boa Esperança, S.C. G.R.U. Ipanema F.C., A.A. Miolo, S.C Cohab, Esporte Clube Maresia, Marcone Futebol Clube, G.R Inajar de Souza F.C, S. A. Jardim Regina F. C, Santista Futebol Clube, S. E. Dale Capela, Sport Club D’Avila, Esporte União Fittipaldi, E.C Real Sociedade e AD Vila Real
Patrocínio: Sabesp
Organizador: Instituto Sempre Amigos
Apoio Técnico: Federação Paulista de Futebol Varzeano
Site: www.copasabespdevarzea.com.br
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