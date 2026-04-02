Uber adquire naming rights do UberLÂNDIA E.C e oficializa patrocínio histórico

A Uber anuncia um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube, tradicional equipe do futebol mineiro com mais de 100 anos de história. A parceria, válida para a temporada 2026, marca uma fase inédita para o clube, que passa a estampar o "novo nome” na camisa a partir deste sábado (4/4), na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D.
A iniciativa é um marco global para a Uber e também para o esporte: é a primeira vez que a empresa adquire os naming rights de um clube de futebol no mundo - além do fato inédito no esporte, em que a marca do patrocinador é incorporada ao nome sem descaracterizar o legado centenário do clube. Na prática, a identidade e razão social são mantidas, adotando-se oficialmente a grafia UberLÂNDIA em suas comunicações, honrando toda a sua história.
Mais do que uma simples associação comercial, o acordo simboliza uma conexão entre marca, clube e território. Desde sua fundação, em 1922, o clube carrega no próprio nome a referência à cidade — o que torna essa colaboração uma das mais contextualizadas do esporte brasileiro. Com a parceria, a Uber passa a integrar diversos os pontos de contato do clube, como as dependências físicas, centro de treinamento e estádio, reforçando o vínculo entre mobilidade, comunidade e esporte, pilares que fazem parte da atuação da empresa no país.
Para Isabella Motta, Senior Marketing Lead da Uber Brasil, o acordo de naming rights retroativo, que assume o patrocínio de um nome utilizado pelo clube centenário, é uma parceria com mais de 100 anos de atraso.
``É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve ‘Uber’ no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma. Oficializar essa conexão é reconhecer que essa relação já existia simbolicamente há muito tempo. Estamos muito felizes em transformar essa coincidência histórica em uma união real, que fortalece o esporte local e aproxima a Uber da cidade´´, afirma a executiva.
Fábio Mineiro, presidente da SAF do UberLÂNDIA E.C, destaca que o acordo reforça a solidez institucional para atrair investimentos.
``O nosso time sempre teve muito orgulho do seu nome e da ligação com a cidade. Agora, ao lado da Uber, damos um passo importante para transformar essa identidade em uma parceria concreta, que amplia nossa visibilidade e abre novas oportunidades de negócios para o clube e benefícios para a torcida. É uma união que respeita a tradição e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro´´, completa o executivo.
Camisa retrô comemorativa
Para celebrar a parceria, o clube lança uma camisa retrô exclusiva em edição limitada. O manto traz, nas costas, o número 84 estampando, uma referência direta ao histórico título da Taça de Prata (Campeonato Brasileiro da Série B) conquistado pelo clube naquele ano. A camisa comemorativa será comercializada exclusivamente nas lojas oficiais do UberLÂNDIA e terá 100% da renda revertida diretamente para o departamento de futebol do clube, reforçando o compromisso da parceria em valorizar o orgulho e a história da torcida do Verdão.
Toda a estratégia criativa e condução do acordo de naming right foram feitos em parceria com a agência Wieden+Kennedy SP.
Estreia do time
A primeira partida oficial sob o novo naming right acontece neste sábado (4). Além do uniforme, a marca Uber passa a integrar os ativos físicos do clube, incluindo o Centro de Treinamento e estruturas de hospitalidade.
Este movimento reforça o apoio da Uber ao futebol brasileiro, somando-se ao recente anúncio do patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e às Seleções Brasileiras masculina, feminina e de base.
Apoio ao futebol brasileiro
Segundo Isabella Motta, o novo naming right reforça o posicionamento da Uber como uma marca que acredita e enxerga o futebol como um importante instrumento de comunicação.
``Recentemente anunciamos o patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), passando a apoiar todas as seleções brasileiras, da base ao profissional, no masculino e no feminino. O futebol é uma das plataformas culturais mais poderosas do País, capaz de gerar conversas, engajamento e identificação genuína com as pessoas. Estar nesse território faz parte da estratégia da Uber de se conectar de forma cada vez mais autêntica com as comunidades´´, completa.
Sobre a Uber
A missão da Uber é criar oportunidades por meio do movimento. A empresa iniciou suas operações em 2010 para resolver um problema simples: como conseguir uma viagem ao toque de um botão? Mais de 72 bilhões de viagens depois, seguimos desenvolvendo produtos para levar as pessoas até onde elas quiserem chegar. Ao transformar a forma como pessoas, alimentos e coisas se movimentam pelas cidades, a Uber se tornou uma plataforma que abre novas possibilidades.
Fonte e fotos: Communications & PR
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