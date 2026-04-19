domingo, 19 de abril de 2026

Inter de Bebedouro x São-Carlense e São Caetano x Penapolense: semifinais da Série A4, valendo duas vagas na Série A3 de 2027

 



CLIQUE AQUI e confira o vídeo dos jogos de volta das quartas de final da Série A4

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