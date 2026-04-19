Inter de Bebedouro x São-Carlense e São Caetano x Penapolense: semifinais da Série A4, valendo duas vagas na Série A3 de 2027

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Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
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