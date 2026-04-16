Juventus e Votuporanguense abrem semifinal da Série A2 do Paulista no feriado (21)

A Rua Javari será o palco de abertura da semifinal do Paulistão A2 Rivalo 2026. Os detalhes da fase decisiva da competição foram definidos em reunião do Conselho Técnico nesta quinta-feira, 16 de abril, no Edifício Pelé, sede da FPF. Juventus e Votuporanguense abrem as disputas que ainda tem o confronto entre Ferroviária e Ituano.
Na terça-feira (21), às 10h, feriado de Tiradentes, o Juventus recebe o Votuporanguense na Rua Javari, em São Paulo. Ituano e Ferroviária fazem o jogo de ida em Itu somente na quinta-feira (23), quando se enfrentam às 19h.
No confronto de volta, o Votuporanguense recebe o Juventus às 20h da terça-feira (28) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga; enquanto Ferroviária e Ituano se enfrentam na Arena da Fonte, em Araraquara, às 19h, na quinta-feira (30).
Em caso de empate no placar agregado do confronto, as equipes de melhor campanha na somatória geral das fases -Ferroviária e Votuporanguense- conquistam o acesso à elite do futebol de São Paulo em 2027.
Confira as datas das semifinais:
Ida
Terça-feira (21)
10h
Juventus x Votuporanguense – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Quinta-feira (23)
19h
Ituano x Ferroviária - Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Volta
Terça-feira (28)
20h
Votuporanguense x Juventus - Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Quinta-feira (30)
19h
Ferroviária x Ituano - Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
