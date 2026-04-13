segunda-feira, 13 de abril de 2026

Portuguesa Santista vence Rio Preto e XV de Jaú e Marília empatam nos duelos de ida das semifinais da Série A3

 

Portuguesa Santista





CLIQUE AQUI e confira o vídeo das duas partidas de ida das semifinais:




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