Museu do Futebol tem entrada gratuita no feriado de Tiradentes

No dia 21 de abril, visitantes poderão explorar a exposição principal renovada, mostra temporária e participar de visitas mediadas com o time educativo
Mais um feriado se aproxima e, em ano de Copa do Mundo, uma visita ao Museu do Futebol vira um programa imperdível para quem sonha com o hexa. Embalado pela torcida por essa conquista, que o Brasil não celebra desde 2002, o museu convida o público a aproveitar o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, para uma imersão na história do futebol com um atrativo especial: a entrada gratuita, como acontece em todas as terças-feiras.
A visita ao museu inclui um passeio pela exposição principal, renovada em 2024, além da mostra temporária “Os Reis do Futebol”, o Club Athletico Paulistano na Europa em 1925, correalizada com o Paulistano. Instalado no Estádio do Pacaembu, o museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
O espaço funciona das 9h às 18h, com acesso permitido até as 17h. Ao longo do dia, algumas atividades especiais enriquecem a programação, como atividades e visitas educativas para todos os públicos. Quem quiser se aprofundar na exposição principal pode participar das visitas acompanhadas por educadores, realizadas em dois horários: às 11h e às 14h. Cada grupo tem capacidade para até 15 pessoas, com participação por ordem de chegada. A atividade não tem custo adicional. No clima de contagem regressiva para a Copa, o Museu do Futebol se firma como o lugar ideal para entrar no espírito do torneio, reunir amigos e família e celebrar a paixão pelo futebol.
O que tem de Copa do Mundo na exposição renovada em 2024?
Para quem vive a expectativa do maior evento do futebol mundial, o espaço reúne histórias, curiosidades e emoções que atravessam gerações. Antes de conhecer os dias de glória do Brasil nos mundiais, o Museu tem uma experiência imersiva que mergulha os visitantes no trauma da Copa de 1950, quando perdemos em pleno Maracanã para o Uruguai.
Logo depois vem a apoteose na Sala das Copas, onde o visitante embarca em uma viagem pela história dos torneios por meio de fotografias, vídeos e conteúdos distribuídos em oito totens em formato de troféu. A exposição se organiza em dois eixos, contexto e futebol, conectando os bastidores políticos, sociais e culturais de cada edição com os grandes momentos dentro de campo. Textos explicativos e trechos de músicas marcantes tornam a experiência ainda mais imersiva. Como um olhar para o futuro, a curadoria já reservou um espaço dedicado à edição de 2026, na expectativa de mais uma conquista brasileira.
Logo na entrada, o público é recebido pela presença inesquecível de Pelé, que tem uma sala exclusiva. O ambiente emociona quem acompanhou sua trajetória e encanta novas gerações com imagens e registros de um dos maiores nomes da história do esporte. A relação do Rei com outros craques também é destaque, sempre com a exposição de uma camisa usada por ele ao lado de outra peça rara, criando um diálogo entre diferentes momentos do futebol. Para garantir a preservação, essas camisas são periodicamente substituídas por outros itens do acervo.
A Sala Almanaque da Bola amplia a experiência com desafios interativos e curiosidades, como réplicas das bolas das Copas do Mundo, a evolução das chuteiras e outros elementos que ajudam a contar a história do torneio de forma dinâmica e divertida.
E não poderia faltar uma homenagem ao Estádio do Pacaembu, palco histórico do futebol brasileiro e que recebeu jogos da Copa de 1950. Um espaço especial relembra sua trajetória desde os anos 1930 até os dias atuais, com um vídeo exclusivo e uma vista privilegiada do estádio.
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil e Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, Itaú Unibanco, Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo, Arkema e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e com os parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
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