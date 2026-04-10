Fernando Diniz encara o Palmeiras pela primeira vez pelo Corinthians como uma das maiores vítimas de Abel Ferreira

Quis o destino que apenas a segunda partida de Fernando Diniz à frente do Corinthians já fosse o derby contra o Palmeiras. O treinador que não pense o contrário: para ter vida longa no Timão, precisará melhorar e muito seu retrospecto contra o treinador do alviverde, Abel Ferreira. Isso porque levantamento do Bolavip Brasil descobriu que Diniz é uma das maiores vítimas de Abel desde que o português cruzou o Oceano Atlântico e assumiu o Verdão. As duas equipes se enfrentam no domingo (12), na Neo Química Arena.
Foram sete jogos em que Fernando Diniz e Abel Ferreira duelaram, desde 2020. O técnico do Palmeiras venceu quatro vezes, com dois empates e apenas uma vitória do novo treinador do Corinthians. Considerando os dez treinadores que mais enfrentaram Abel Ferreira desde que ele assumiu o time alviverde, apenas Vágner Mancini e Jair Ventura possuem aproveitamento de pontos pior contra o português.
Vale lembrar: suspenso, Abel Ferreira corre o risco de não estar no banco de reservas no clássico de domingo, a não ser que o Palmeiras consiga um efeito suspensivo para contar com o treinador à beira do campo.
As maiores vítimas de Abel Ferreira no futebol brasileiro:
1 - Vágner Mancini: 7 vitórias de Abel, 1 empate e 1 vitória de Mancini
2 - Jair Ventura: 5 vitórias de Abel e 2 empates
3 - Fernando Diniz: 4 vitórias de Abel, 2 empates e 1 vitória de Diniz
4 - Pedro Caixinha: 4 vitórias de Abel, 2 empates e 1 vitória de Caixinha
5 - Renato Gaúcho: 6 vitórias de Abel, 2 empates e 2 duas vitórias de Renato
6 - Maurício Barbieri: 5 vitórias de Abel, 2 empates e 2 duas vitórias de Barbieri
7 - Rogério Ceni: 7 vitórias de Abel, 3 empates e 6 vitórias de Ceni
8 - Juan Vojvoda: 6 vitórias de Abel, 3 empates e 5 vitórias de Vojvoda
9 - Mano Menezes: 3 vitórias de Abel, 1 empate e 4 vitórias de Mano
10 - Cuca: 2 vitórias de Abel, 4 empates e 2 vitórias de Cuca
Antecessores de Diniz no Corinthians foram pedra no sapato de Abel Ferreira
Aumenta a expectativa sobre Fernando Diniz o fato de que os dois treinadores que o antecederam no Corinthians conseguiram fazer frente ao Palmeiras de Abel Ferreira. Tanto Ramón Díaz quanto Dorival Júnior acumularam bons resultados no derby.
O argentino foi campeão paulista em cima de Abel. Já Dorival Júnior, na campanha que culminou com o título da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final.
Ramón enfrentou Abel Ferreira cinco vezes, com duas vitórias, dois empates e uma derrota; Já Dorival bateu de frente com o português em quatro oportunidades, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
A performance dos treinadores do Corinthians contra Abel Ferreira (ordem cronológica):
1 - Vágner Mancini: 1 empate e 2 vitórias de Abel
2 - Sylvinho: 1 vitória de Sylvinho e 1 empate
3 - Vitor Pereira: 3 vitórias de Abel
4 - Fernando Lázaro: 1 empate
5 - Danilo: 1 vitória de Abel
6 - Vanderlei Luxemburgo: 1 empate
7 - António Oliveira: 1 empate e 1 vitória de Abel
8 - Ramón Díaz: 2 vitórias de Ramón, 2 empates e 1 vitória de Abel
9 - Dorival Júnior: 2 vitórias de Dorival, 1 empate e 1 vitória de Abel
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