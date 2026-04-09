Lateral Cauan Caruso elogia foco do elenco na preparação da Inter de Bebedouro para as quartas de final do Paulistão A4

Jogo de ida com o Lemense será realizado no próximo sábado
Internacional de Bebedouro e Lemense iniciam neste sábado (11/4) a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. O jogo de ida será realizado às 17 horas, no Estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. A volta está programada para o dia 18.
Destaque da excelente campanha do Lobo Vermelho, o lateral Cauan Caruso mostra respeito pelo adversário, mas confia que sua equipe possa conquistar um resultado positivo na luta pela vaga nas semifinais.
``Terminamos a primeira fase na liderança, mas mata-mata é um outro campeonato e não permite erros, ainda mais diante do Lemense, que conta com time de qualidade. Por outro lado, estamos treinando inteiramente focados no jogo de sábado, o que me deixa confiante que podemos conquistar vantagem na briga pela classificação´´, declarou.
CAMPANHAS
A Inter chega às quartas de final da Série A4 credenciada pela excelente trajetória na etapa inicial, em que somou 33 pontos em 15 jogos. Foram 10 vitórias, três empates e somente duas derrotas, com 21 gols marcados e seis sofridos (a melhor defesa da competição).
Já o Lemense obteve a classificação com o oitavo lugar, após seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, 14 gols pró e 12 contra. A equipe não vence há sete rodadas.
Por ter melhor campanha, a Inter de Bebedouro jogo por dois resultados iguais para garantir classificação às semifinais da Série A4
Foto: Divulgação / AA Internacional - Fonte: Tática
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