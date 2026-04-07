FPF divulga datas e horários dos jogos de ida e volta das semifinais da Série A3 do Paulista

O Paulistão A3 Rivalo chegou em sua fase mais decisiva: a disputa pelo acesso à Série A2 de 2027. Com melhores campanhas, Portuguesa Santista e Marília decidem em casa contra Rio Preto e XV de Jaú, respectivamente. Os destalhes da semifinal foram definidos em reunião do conselho técnico na manhã desta terça-feira (7/4) no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.
Assim como nas quartas de final, haverá a utilização da ferramenta VAR nesta fase decisiva da competição.
Nos jogos de ida, o Rio Preto recebe a Portuguesa Santista no sábado, 11 de abril, às 15h, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto; enquanto no domingo, 12 de abril, às 10h, o XV de Jaú enfrenta o Marília no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.
As partidas de volta serão no sábado, 18 de abril. Às 15h a Portuguesa Santista recebe o Rio Preto no estádio Ulrico Mursa, em Santos; e, mais tarde, às 19h30, em Marília, o time da casa enfrenta o XV de Jaú, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal.
Em caso de empate no placar agregado, a decisão do acesso ao Paulistão A2 Rivalo de 2027 será nos pênaltis.
Rio Preto
Confira os confrontos da semifinal do Paulistão A3 Rivalo:
Jogos de ida
Sábado, 11 de abril
15h
Rio Preto x Portuguesa Santista, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto
No YouTube Paulistão, Ulisses TV e Metrópoles Esportes
10h
XV de Jaú x Marília, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú
No YouTube Paulista e Ulisses TV
Jogos de volta
Portuguesa Santista
Sábado, 18 de abril
15h
Portuguesa Santista x Rio Preto, no estádio Ulrico Mursa, em Santos
No YouTube Paulistão e Ulisses TV
Marília x XV de Jaú, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília
No YouTube Paulistão, Ulisses TV e Metrópoles Esportes
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