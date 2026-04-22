Técnico Marcos Fabiano comemora vitória do Mauá na abertura da Bezinha

A vitória do Mauá por 3 a 0 sobre o Manthiqueira foi bastante comemorada pelo técnico Marcos Fabiano. O jogo disputado no último sábado (18/4), no Estádio Municipal Pedro Benedetti, na cidade de Mauá, marcou a estreia do Índio na competição e também do profissional no comando da equipe da Grande São Paulo.
``Nossa preparação foi muito bem realizada e vejo a vitória como consequência do trabalho de todo o elenco, comissão técnica e gestão do clube nos últimos meses. Além do resultado, fiquei muito satisfeito com a atuação do time, que mostrou qualidade e personalidade durante todo o jogo´´, analisou.
DERBY NO SÁBADO
A semana promete ser especial para o elenco do Mauá. O próximo compromisso da equipe na Bezinha será o derby diante do Grêmio Mauaense, programado para sábado (25), às 15 horas, no Pedro Benedetti.
``Iniciar o campeonato com uma grande vitória dá ainda mais confiança para a sequência do trabalho. Vamos treinar forte todos os dias e focar no jogo de sábado´´, finaliza Marcos Fabiano.
Foto: divulgação / Mauá FC - Fonte: Tática
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