Colombianos são estrangeiros que menos erram em jogos do Campeonato Brasileiro

Uma rodada depois de Renato Gaúcho causar polêmica na América do Sul ao dizer que jogadores colombianos erram muito, oito gols foram marcados por estrangeiros nos jogos do fim de semana do Brasileirão. Quatro deles por jogadores nascidos na Colômbia. Incluindo o gol de Andrés Gómez, treinado por Renato, no empate do Vasco com o Remo.
Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que a contradição entre a fala do técnico e os números não se trata de caso isolado. O estudo comparou a média de acertos em finalizações, passes e dribles de argentinos, colombianos, uruguaios e paraguaios, as quatro nacionalidades estrangeiras mais presentes na Série A. E concluiu que os colombianos são os estrangeiros que menos erram em jogos do Campeonato Brasileiro.
O levantamento foi feito com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta e considerou os números do Campeonato Brasileiro entre 2022 e 2025.
Nos passes e nos dribles, percentual de acertos de colombianos é maior
Quando comparados a argentinos, uruguaios e paraguaios, os jogadores colombianos são os que mais acertam passes e dribles.
Quem tem a maior taxa de acerto nas finalizações são os jogadores paraguaios, com colombianos em segundo.
Considerando a média de acertos nos fundamentos, os colombianos aparecem em primeiro. Os que mais erram, no geral, são os nascidos no Paraguai. Não foram considerados fundamentos defensivos, como desarmes e bloqueios.
Acerto médio nos passes:
1 - Colombianos: 84,5%
2 - Paraguaios: 82,4%
3 - Argentinos: 81,7%
4 - Uruguaios: 81,5%
Acerto médio nos dribles:
1 - Colombianos: 48,7%
2 - Argentinos: 48,2%
3 - Uruguaios: 46,8%
4 - Paraguaios: 42,2%
Conversão média de finalizações:
1 - Paraguaios: 12%
2 - Colombianos: 9,9%
3 - Uruguaios: 9,3%
4 - Argentinos: 8,8%
Colombianos são número recorde no Brasileiro, liga com mais jogadores do país no mundo
Os colombianos vivem momento de alta no futebol brasileiro. Em 2026, o número de jogadores no elenco dos 20 clubes da Série A é recorde (31). Apenas argentinos são mais numerosos no Brasileirão, em termos de estrangeiros.
A liga estrangeira com a maior quantidade de colombianos é a do Brasil, superando a quantidade de colombianos no Campeonato Mexicano, na Major League Soccer (MLS) e no Campeonato Argentino.
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