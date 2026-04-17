Com 44 equipes, Paulista Sub-20 Série A terá início no fim de maio

A tabela e regulamento do Paulista Sub-20 Série A estão definidos. Ao todo, 44 equipes estarão no torneio que será divido em seis fases e tem início marcado para 29 de maio e data da final programado para 28 de novembro. Todos os confrontos terão parada para hidratação.
As 44 equipes serão divididas em três grupos, um com 14 times e dois com 15 clubes, de acordo com o ranking da classificação final de 2025. Os confrontos nesta fase serão em turno único, classificando os 10 mais bem posicionados de cada chave, além dos dois melhores 11º colocados.
Ao término da primeira fase, os dois clubes que somarem o menor número de pontos ganhos em cada um dos grupos, totalizando seis equipes, serão rebaixadas. A partir de 2029, quatro equipes serão rebaixadas enquanto outras quatro sobem da Série B.
Os confrontos da segunda fase, já em mata-mata, serão definidos por critérios técnicos, com o time de melhor campanha enfrentando a 32ª campanha e assim por diante. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado será nos pênaltis. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final também acontecerão em jogos de ida e volta.
Santos
Ferroviária
Ponte Preta
Corinthians
União Suzano
Portuguesa
Juventus
Mirassol
Portuguesa Santista
Itapirense
Sertãozinho
EC São Bento
Jabaquara
América
São Paulo
EC São Bernardo
Botafogo
Ibrachina
Osasco Sporting
Novorizontino
Santo André
XV de Piracicaba
São Caetano
Desportivo Brasil
Bandeirante
Velo Clube
Aguaí
União São João
Paulinense
Grupo 3
Palmeiras
Guarani
Red Bull Bragantino
Ituano
Grêmio Prudente
Referência
XV de Jaú
Capivariano
Audax
Mauá Futebol
Tanabi
Água Santa
Sfera
Flamengo
Porto Foot Ball
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