sexta-feira, 17 de abril de 2026

Com 44 equipes, Paulista Sub-20 Série A terá início no fim de maio


A tabela e regulamento do Paulista Sub-20 Série A estão definidos. Ao todo, 44 equipes estarão no torneio que será divido em seis fases e tem início marcado para 29 de maio e data da final programado para 28 de novembro. Todos os confrontos terão parada para hidratação.

As 44 equipes serão divididas em três grupos, um com 14 times e dois com 15 clubes, de acordo com o ranking da classificação final de 2025. Os confrontos nesta fase serão em turno único, classificando os 10 mais bem posicionados de cada chave, além dos dois melhores 11º colocados.

Ao término da primeira fase, os dois clubes que somarem o menor número de pontos ganhos em cada um dos grupos, totalizando seis equipes, serão rebaixadas. A partir de 2029, quatro equipes serão rebaixadas enquanto outras quatro sobem da Série B.

Os confrontos da segunda fase, já em mata-mata, serão definidos por critérios técnicos, com o time de melhor campanha enfrentando a 32ª campanha e assim por diante. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado será nos pênaltis. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final também acontecerão em jogos de ida e volta.


Santos, atual campeão

Grupo 1

Santos

Ferroviária

Ponte Preta

Corinthians

União Suzano

Portuguesa

Juventus

Mirassol

Portuguesa Santista

Itapirense

Sertãozinho

EC São Bento

Jabaquara

América


São Paulo, atual vice

Grupo 2

São Paulo

EC São Bernardo

Botafogo

Ibrachina

Osasco Sporting

Novorizontino

Santo André

XV de Piracicaba

São Caetano

Desportivo Brasil

Bandeirante

Velo Clube

Aguaí

União São João

Paulinense



Grupo 3

Palmeiras

Guarani

Red Bull Bragantino

Ituano

Grêmio Prudente

Referência

XV de Jaú

Capivariano

Audax

Mauá Futebol

Tanabi

Água Santa

Sfera

Flamengo

Porto Foot Ball

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