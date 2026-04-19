domingo, 19 de abril de 2026

Portuguesa Santista x Marília farão a grande final da Série A3 do Paulista e garantem o acesso à Série A2

 


CLIQUE AQUI e confira o vídeo das partida de ida das semifinais da Série A3

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