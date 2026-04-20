segunda-feira, 20 de abril de 2026

Portuguesa Santista e Marília decidem título da Série A3 quarta (22) e domingo (26)

 



Após confirmarem seus retornos à Série A2 do Campeonato Paulista em 2027, Portuguesa Santista e Marília agora se enfrentam em busca do título do Paulistão A3 Rivalo 2026. Os confrontos entre as equipes serão nesta quarta-feira (22) e domingo (26).

Os detalhes de data e hora da decisão do Paulistão A3 Rivalo foram definidos na manhã desta segunda-feira, 20 de abril, após reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.

A partida de ida, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, acontece nesta quarta-feira (22), às 20h; enquanto a volta será no domingo (26), às 10h, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do título se dará nas disputas de penalidades.

Título inédito

Com histórico de participações na elite estadual -o Marília jogou o Paulistão 25 vezes, enquanto a Portuguesa Santista disputou em 50 ocasiões- ambas as equipes buscam o título inédito da divisão nos confrontos dessa semana.

Em 14 participações anteriores, o Marília obteve sua melhor participação no ano passado, quando ficou na terceira posição, adiando para essa temporada o retorno à Série A2 após mais de uma década, já que disputou a divisão de acesso à elite estadual pela última vez em 2016.

Já a Portuguesa Santista, que caiu no ano passado e retorna à Série A2, e que neste ano jogou o A3 pela quinta vez apenas, tem um vice-campeonato em 2018 como melhor posição em sua história.


Jogo de ida

Quarta-feira, 22 de abril

20h

Marília x Portuuguesa Santista, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

YouTube Paulistão, Ulisses TV e Metrópoles Esportes



Joga da volta

Domingo, 26 de abril

10h

Portuguesa Santista x Marília, no estádio Ulrico Mursa, em Santos

YouTube Paulistão, Ulisses TV e Metrópoles Esportes

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