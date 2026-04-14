O atacante Igor Torres vive grande momento com a camisa da Portuguesa. Com quatro gols nos últimos quatro jogos, o jogador tem sido peça fundamental no setor ofensivo da Lusa. No último sábado (11/4), ele marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Pouso Alegre, pelo Campeonato Brasileiro Série D.
Na temporada, Igor soma 10 jogos e quatro gols pela Lusa, já configurando sua segunda melhor marca em uma temporada, atrás apenas da passagem pela Aparecidense-GO, quando balançou as redes 10 vezes.
A boa fase, segundo o próprio atleta, está diretamente ligada à confiança recebida ao longo da trajetória recente. Igor destacou a importância do aspecto mental e da sequência de treinadores que acreditaram em seu trabalho.
``A confiança faz muita diferença. Quando o jogador está bem mentalmente, as coisas acontecem. Tive isso na Aparecidense e aqui também. O Fábio Matias me deu essa confiança, e agora o Ademir Fesan manteve isso. Quando a cabeça está boa, tudo flui naturalmente´´.
O atacante também reforçou a importância de manter o foco para dar continuidade ao bom desempenho.
``Agora é seguir trabalhando, com o pé no chão, fazendo por merecer. Acredito que tem tudo para as coisas continuarem acontecendo´´.
O próximo compromisso da Portuguesa será no sábado (18), às 15h, contra o América-RJ, no Giulite Coutinho, Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação / Portuguesa - Fonte: P2
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