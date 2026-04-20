Bebedouro e São Caetano do Sul serão palcos dos acessos à Série A3 de 2027

A disputa pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista de 2027 já tem data, local e horário marcado. Isso porque as datas da semifinal do Paulistão A4 Rivalo 2026 foram definidas na tarde desta segunda-feira (22), após reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.
Seguem na disputa pelo acesso e o título a Inter de Bebedouro, o São Caetano, o Penapolense e o Grêmio São-Carlense.
No primeiro confronto desta fase, o Penapolense recebe o São Caetano no sábado (25), às 19h, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis; no domingo (26), às 10h, é a vez do Grêmio São-Carlense receber a Inter de Bebedouro no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.
Nas partidas de volta, a Inter de Bebedouro recebe o Grêmio São-Carlense na sexta-feira, feriado de 1º de maio, às 16h, no estádio Sócrates Stamato; enquanto o São Caetano enfrenta a Penapolense no sábado (2), às 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
Em caso de empate no placar agregado, terá o acesso a equipe de melhor campanha na somatória das fases.
As chances do retorno
Melhor equipe na somatória das fases da competição, a Inter de Bebedouro tenta a volta ao terceiro escalão do futebol de São Paulo após quase 15 anos, já que a última vez que disputou a Série A3 estadual foi em 2012.
Campeão paulista em 2004, além de outros tantos feitos no cenário nacional e internacional, o São Caetano é dono da segunda melhor campanha e tentar retornar a Série A3 onde esteve em 2024.
Com um 4º lugar no Paulistão de 2014, a Penapolense - que soma a terceira melhor campanha geral- tenta retornar à Série A3 após 5 anos, já que disputou a competição em 2021.
O Grêmio São-Carlense, por sua vez, tentar chegar à Série A3 pela primeira vez na sua história, já que desde 2018, quando passou a disputar competições profissionais, sempre esteve no quarto escalão estadual, ou na Segunda Divisão ou na Série A4.
Confira detalhes das partidas que vão definir os acessos no Paulistão A4 Rivalo 2026:
Jogos de ida
Sábado, 25 de abril
19h
Penapolense x São Caetano, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis
YouTube Ulisses TV
Domingo, 26 de abril
10h
Grêmio São-Carlense x Inter de Bebedouro, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos
YouTube Paulista e Ulisses TV
Jogos de volta
Sexta-feira, 1º de maio
16h
Inter de Bebedouro x Grêmio São-Carlense, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro
YouTube Ulisses TV
Sábado, 2 de maio
15h
São Caetano x Penapolense, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul
YouTube Paulistão e Ulisses TV
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