Após vitória na estreia da Série A4, Jabaquara enfrenta o São Caetano neste sábado no ABC

Uma semana após estrear no Campeonato Paulista da Série A4 vencendo o Nacional por 1 a 0, no Estádio Espanha, em Santos, o Jabaquara volta a campo neste sábado (7/2). O adversário será o São Caetano, em confronto marcado para as 15 horas, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC.
Treinador do Leão da Caneleira, Adriano Piemonte comentou sobre a preparação da equipe para o duelo com o Azulão.
``Tivemos uma semana para treinar, mas as chuvas fortes que caíram na região prejudicaram nossa programação. Mesmo assim, o trabalho foi produtivo e vamos viajar confiantes´´, garantiu.
IMPORTANTE PONTUAR FORA
Volante e capitão do Jabuca, Vitor Magalhães falou sobre a importância de buscar um resultado positivo na Grande São Paulo.
``Em campeonato equilibrado como a Série A4, é fundamental vencer em Santos, o que fizemos no sábado passado, mas também pontuar fora de casa. Respeitamos o São Caetano, mas vamos lutar o tempo por bom resultado sábado no ABC´´, afirmou o meio-campista.
Com três pontos ganhos, o Jabaquara divide a vice-liderança do estadual com o São-Carlense e a Inter de Bebedouro. O Penapolense, que já disputou duas partidas, e venceu ambas, tem seis pontos. Já o São Caetano ocupa a lanterna após iniciar a competição perdendo por 2 a 0 para a Inter como visitante.
