Fahel Jr estreia no Taubaté e só pensa em trabalhar para sair da zona do rebaixamento

O técnico Fahel Jr faz sua estreia no comando do Taubaté nesta sexta-feira (6/2), às 19h30, diante do rival São José, no estádio Joaquinzão. O Clássico do Vale, como é conhecido o duelo, desta vez tem ingredientes que precisam mudar a chave do Burro da Central nesta Série A2 do Campeonato Paulista. A palavra-chave do comandante é trabalhar para tirar sua equipe da zona do rebaixamento.
``Além de precisar da vitória e ser um clássico, é trabalhar forte, focado, concentração absoluta. Não só nós precisamos do resultado como o adversário também. É ter equilíbrio. Sei que é fácil pedir, mas estamos trabalhando, conversando, mostrando vídeos para isto. Os treinos foram bons, vi resultados neste pouco tempo´´, disse, confiante.
Desde sua chegada até aqui, Fahel conseguiu realizar quatro sessões de treinos.
``O tempo é curto, mas assisti mais de 50% dos jogos que o Taubaté fez nesta A2 e vi que o time não está respondendo em gols as oportunidades que está tendo. Num primeiro momento, vamos tentar melhorar isso. Priorizei muito a parte tática, a parte ofensiva. Tentei colocar um pouco da minha ideia de jogo, com muita intensidade´´, conta.
Uma vantagem para a falta de trabalho de campo é o fato de o treinador já ter trabalhado com mais de 60% do elenco.
``Isso facilita, eles já sabem o que penso de futebol, repassam àqueles que não conhecem, e conseguimos pular uma etapa´´.
No clássico, a primeira partida sob seu comando, Fahel Jr lembra que o adversário também precisa vencer para chegar ao G8 e uma resposta do Taubaté já neste pontapé inicial vai ajudar e muito a sequência do trabalho.
``Uma reação dentro de um clássico é um privilégio. Os jogadores sabem o que estão realizando, o que estão fazendo, mas sem o resultado aparecer. Precisa ajustar mesmo o último terço do campo. É tranqüilidade naquele setor. Quanto mais rápido os resultados chegarem, melhor, já que vão diminuindo o número de rodadas para sair da posição incômoda´´.
