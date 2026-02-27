Confira a tabela e o regulamento da Bezinha, que começa 18 de abril

Estão definidos a tabela e o regulamento da popular Bezinha, chamado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) de Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão. A competição tem início dia 18 de abril e término 16 de agosto. Ao todo, 24 clubes serão divididos em quatro grupos regionalizados com seis equipes cada. Avançam às oitavas de final os quatro melhores de cada grupo. Todos os jogos serão transmitidos pelo canal do Paulistão no YouTube e pela Ulisses TV.
Os 24 times participantes estão divididos em quatro grupos regionalizados com seis equipes cada, que se enfrentam dentro das chaves em jogos de ida e volta, num total de 10 rodadas na primeira fase. Avançam às oitavas de final da competição os quatro melhores de cada grupo.
A partir desta fase, a disputa será em mata-mata, com os cruzamentos das 16 equipes classificadas de acordo com a classificação geral, inclusive nas fases seguintes. Em caso de empate no placar agregado nos confrontos eliminatórios, a definição da equipe classificada -ou campeã- será nos pênaltis.
CLIQUE AQUI e confira a tabela da Bezinha
CLIQUE AQUI e confira o regulamento da Bezinha
