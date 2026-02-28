Mangueirão implementa reconhecimento facial e eleva padrão de segurança

Em parceria com o Governo do Pará, Imply tecnologia moderniza o estádio para acesso de torcedores com tecnologia de biometria facial de alta performance
O Estádio Olímpico do Pará jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão, atingiu um novo patamar de modernização tecnológica. Em iniciativa estratégica do Governo do Pará em conjunto com a Imply Tecnologia, o complexo — que é a principal referência identitária do esporte no Norte do Brasil — oficializou a ativação de mais de 100 equipamentos do Sistema de Reconhecimento Facial Imply.
A solução passa a gerenciar o fluxo de acesso em jogos do Campeonato Brasileiro e demais competições, garantindo segurança e agilidade para uma capacidade superior a 50 mil espectadores. Desde a grande reforma de 2023, o Mangueirão adequou-se às exigências da FIFA em conforto e acessibilidade, integrando a Rota Turística do Futebol do Mercosul.
Agora, a nova etapa de inovação reafirma a parceria com a holding gaúcha Imply para digitalizar a jornada do torcedor. O sistema utiliza algoritmos de inteligência artificial de alta performance, capazes de mapear centenas de pontos biométricos exclusivos e realizar a autenticação em menos de um segundo, com um índice de precisão de 99,9%.
O Secretário Estadual e Vice-Prefeito de Belém, Cássio Andrade, destaca o impacto da tecnologia na experiência do público:
``Com o objetivo de aumentar o nível de segurança e agilizar o acesso dos torcedores ao Mangueirão, a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará investiu em tecnologia. Implantamos o que há de mais moderno em reconhecimento facial. É trazer mais agilidade e comodidade para os torcedores de qualquer um dos times mandantes de jogos no Mangueirão´´.
Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, ressalta que a escala do projeto demonstra a robustez da tecnologia brasileira:
``A implementação no Mangueirão demonstra a escalabilidade das soluções da Imply. Com algoritmos de altíssima precisão e processamento em milissegundos, conseguimos gerenciar o fluxo de mais de 50 mil pessoas com total controle e agilidade. Ao digitalizar o acesso e integrar a biometria à venda de ingressos, eliminamos gargalos operacionais e combatemos fraudes de forma definitiva, elevando o patamar de gestão pública e privada nos grandes espetáculos do Pará´´.
A tecnologia da Imply integra-se às plataformas de venda de ingressos e aos sistemas de gestão dos clubes locais, como Remo e Paysandu. O cadastro biométrico é realizado de forma online no momento da compra, tornando o ingresso nominal e intransferível. Esse modelo de sistema eleva drasticamente o nível de segurança, combatendo diretamente fraudes e o cambismo, além de otimizar as equipes operacionais ao reduzir filas nos portões de entrada.
Com foco em segurança e eficiência operacional, a solução posiciona o Mangueirão como uma arena inteligente preparada para a transformação digital do setor esportivo na América Latina. Para organizações que buscam inovação em controle de acesso e prevenção de riscos, o Reconhecimento Facial Imply estabelece um novo padrão competitivo para grandes eventos de entretenimento e esporte.
Sobre a Imply
Fundada em 2003, a holding gaúcha Imply Tecnologia é um dos expoentes do setor empresarial brasileiro. A Imply hoje se consolida como uma das maiores marcas de tecnologia nas unidades de negócio ElevenTickets, Autoatendimento, Bowling e Painéis LED. Com 100% de desenvolvimento próprio de tecnologias e mais de 500 colaboradores, a organização está presente em mais de 125 países, oferecendo projetos customizados para grandes marcas, com tecnologias de ponta para impulsionar alta performance. Saiba mais acessando o site https://imply.com/pt/acesso-eticket/validador-de-reconhecimento-facial/
